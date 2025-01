Yina Calderón entra a ‘LCDLF’, hace dura advertencia y enfrenta graves acusaciones

Este miércoles 15 de enero el Canal RCN realizó el evento de lanzamiento de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Además de ratificar en la conducción a Carla Giraldo y a Marcelo Cezán y presentar oficialmente a Ornella Sierra, Vicky Berrío y Karen Sevillano, como parte del equipo de anfitriones, que brindarán información sobre lo que acontece en la famosa casa, acudieron los 14 participantes confirmados.

Así llegaron al evento Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Camilo Trujillo, Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, Lady, ‘La vendedora de rosas’, Norma Nivia, Jery Sandoval, La Liendra, ‘El flaco’ Solórzano, José Rodríguez, Sofía Avendaño y Luis Fernando ‘El negro’ Salas.

En medio de la presentación, El Jefe también se pronunció y luego, hubo un ‘congelados’, la dinámica en la que todos los presentes deben estar quietos. Así, entre el silencio y la quietud entró Yina Calderón al estudio y lo hizo lanzando frases fuertes contra otros participantes como Melissa y ‘La Liendra’.

La fuertes palabras de Yina Calderón al entrar en ‘La Casa de los famosos’

“Buenas noches. ¡Aaaaah! La cabeza de fosforo ¡Ay! Vamos a ver si ahora es capaz de decirme todo lo que me dice en redes. ¡El que lo tiene chiquito! Usted dijo que no venía ¿qué hace aquí? ¡Caras nuevas! ¡!Yaya! ¡Emiro!”, dijo la influencer. Poco después circuló en la cuenta del canal, un video de confirmación en el que Calderón siguió anticipando que no teme generar polémica ni provocar a sus futuros compañeros de convivencia.

“Vamos a ver si de frente son capaces de decirme las cosas que me dicen en redes. Eso sí, se vienen de a uno, que yo a todos los atiendo. Llegó la reina del escándalo y la polémica, nos vamos a ver en La Casa de los Famosos”, aseguró Yina Calderón.

“Estoy ejercitándome para acabar con todos los morrongos, mentiros, hipócritas, todos los dobles caras, todos los traicioneros y así poder llegar juntos, hasta el final”, mencionó Calderón en otra declaración.

Al subir al escenario, a la influencer le pidieron bajar un poco la guardia, pero ella se mantuvo.

Yina Calderón se encontrará en La Casa con quien la acusó de agredirla

Recordemos además que la ex participante de ‘Protagonistas de novela’ también convivirá con Sofía Avendaño, la modelo trans que unas horas antes de confirmarse su ingreso hizo graves acusaciones y la señaló de haberla agredido físicamente en un baño de Pereira. Según Avendaño, el caso está en manos de la justicia.

‘La Casa de los famosos 2′ se estrena este 26 de enero por RCN a las 8:30 de la noche.

