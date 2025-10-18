Yina Calderón reaviva tensión con Andrea Valdiri tras mensaje que involucra a su hermana

El episodio que protagonizaron Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 sigue generando reacciones meses después de su realización. Lo que estaba planteado como uno de los combates más llamativos de la cartelera terminó convirtiéndose en una fuerte polémica de redes sociales.

La pelea, que se llevó a cabo en octubre de 2025 en Bogotá, tuvo una duración de apenas unos segundos y finalizó con la victoria de Valdiri tras el abandono de Calderón. El desenlace, inesperadamente rápido para el nivel de expectativa que se había construido, provocó reacciones divididas entre el público y dejó abiertas varias discusiones sobre lo ocurrido dentro y fuera del ring.

Juliana Calderón quiere pelear con Andrea Valdiri

Meses después del evento pugilístico, el tema volvió a cobrar fuerza luego de que Yina Calderón se pronunciara nuevamente el pasado sábado 28 de marzo. A través de sus redes sociales, la influenciadora no solo se refirió a lo sucedido, sino que lanzó una propuesta directa de cara a una eventual nueva edición del evento organizado por Westcol.

En su intervención, Calderón planteó la posibilidad de una especie de revancha, pero con un giro inesperado: que sea su hermana quien suba al ring frente a Valdiri: “Díganle a Westcol que una de mis hermanas quiere pelear este año en el Street Fighter… sí, señores. Mi hermana Juliana quiere subirse al ring, y ella sí se sube de verdad”.

Yina Calderón también dejó entrever que la idea responde, en parte, a las críticas que recibió tras su actuación en el combate de 2025.

“Ahí para que no digan que no damos desquite, para que no digan que no cumplimos… ¡Andrea Valdiri versus Juliana Calderón… la revancha!”, agregó, sugiriendo que esta nueva pelea podría saldar cuentas pendientes ante el público.

Por último, Yina Calderón hizo referencia a un momento que también generó conversación durante Stream Fighters: la intención de su hermana de subirse al ring contra Andrea Valdiri. “Y ustedes se dieron cuenta ese día que mi hermana se iba a subir al ring, fui yo la que la bajé. Entonces ahí les dejo la inquietud, si quieren. Para que después no digan que no colaboramos con la causa…”, concluyó.

Por ahora, no hay una respuesta pública de Westcol ni de Andrea Valdiri frente a la propuesta de las hermanas Calderón. Sin embargo, entre seguidores del evento persisten dudas sobre la viabilidad del combate, especialmente por lo ocurrido en la edición de 2025.

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