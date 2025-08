Yina Calderón reveló cuánto gana al mes: “invierto demasiado” 

Tras su participación en La casa de los famosos, el reality de convivencia de RCN, Yina Calderón sigue siendo unas de las creadoras de contenido más polémicas del país. La influenciadora, quien se destacó por sus constantes discusiones con varios de los participantes del programa, entre ellos, Melissa Gate y Karina García, no llegó a la final, como muchos esperaban, pero sí se convirtió en la “villana” de la segunda temporada.

¿Cuánto gana Yina Calderón al mes?

En varias oportunidades, la creadora de contenido ha sido interrogada en sus redes sociales sobre un tema bastante personal y del que nunca, o casi nunca, suele hablar públicamente. En una reciente entrevista con Eva Rey, la influencer habló de su situación económica y reveló detalles de sus ingresos mensuales.

“Nosotras (con la hermana Leonela) ganamos bien, yo no hablo de dinero casi. 300 millones de pesos aproximadamente. Yo invierto demasiado en finca raíz y yo quiero a mis 40 tener varias propiedades, que esté tranquila. Tengo mi finca, edificios, casas, glamping. Yo soy muy para los negocios", afirmó.

Luego, dijo: “nosotras nos asesoramos nosotras mismas. Yo soy muy buena para los negocios y mis hermanas son abogadas, yo también estudié Derecho, pero quedé en noveno semestre. A mí me encanta hablar con gente inteligente, con gente que tenga algo en la cabeza, que me proponga plata, usted llámeme para un negocio que yo estoy puesta”, dijo.

Esas declaraciones de la también DJ de Guaracha, coincidieron con una conversación que tuvo en La casa de los famosos donde dijo: “Mis gastos son como de 50 millones al mes. Por eso me preocupo tanto por la empresa, porque el día que la empresa me deje de dar plata ¿qué? ¿Cómo llevas un nivel de vida que ya llevabas? Pero lo bueno mío es que he caído muchas veces y me crie en la pobreza, entonces desde pequeña he sido muy comerciante y muy buena para los negocios, y vuelvo y me paro".

Tras las declaraciones de Yina en el programa de Eva, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Yina es inteligente, ha sabido mantenerse vigente”, “Yina es sin filtros”, “sin pelos en la lengua”, “es una mujer muy trabajadora”, “hay que reconocer que tiene talento, visión, empoderamiento”.