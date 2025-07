Yina Calderón contó por qué no ha visitado a Epa Colombia: “hay un trasfondo”

A finales de enero de este año, Epa Colombia fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio en noviembre del 2019. La creadora de contenido cumplió cinco meses privada de la libertad, mientras su familia y amigos cercanos hacen todo lo posible para que le den la libertad.

¿Por qué Yina Calderón no ha podido visitar a Epa Colombia en la cárcel?

A los pocos días que Yina Calderón ingresó a La casa de los famosos, Epa Colombia fue recluida en la cárcel. Solo hasta que Calderón salió de la competencia se enteró de la situación judicial de su amiga. Aunque ha intentado visitarla, no ha podido.

Recientemente, la exparticipante del reality de convivencia habló con el programa Buen Día Colombia donde se refirió a la situación de la empresaria de queratinas. Contó la verdadera razón por la que no la ha podido ver.

“No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como me quiera ver y no es porque no me quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un reality, está en una cárcel, lleva ya seis meses. Cumple años y vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel por allá en una esquina a ver si nos dejan tirarle unos globos”, dijo.

Además, se refirió al estado emocional en la que estaría Daneidy Barrera, como es su nombre de pila: “la situación de ella es compleja, amigos, pero hay cosas que es mejor no tratar tanto, porque hay un trasfondo. Yo no he hablado con ella, he hablado con su esposa y esperar que salga, no está tan fácil. Ella sabe que la quiero mucho, que la nombro casi siempre, porque prometí mantenerla vigente hasta que ella saliera y lo voy a cumplir".

Por otro lado, a través de redes sociales, Martha Rojas, la mamá de Epa Colombia, envió un mensaje anhelando la libertad de su hija: “pronto, hija, saldrás de ese sitio que no es para ti. Qué mal te hicieron, pero recordemos que para muchos no existe Dios, pero para nosotros sí, Él se encargará de todo. Te amo, hija”.