Yina Calderón reaccionó a la condena de Epa Colombia: “hay alguien detrás de eso”

Este martes 15 de julio, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 63 meses meses y 15 días de cárcel para Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, luego de negar, una vez más, una tutela que había presentado la defensa de la influencer.

La creadora de contenido y empresaria es acusada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. La Corte rechazó una solicitud que intentaba anular el delito más grave, que es la instigación al terrorismo. La defensa presentó argumentos relacionados con el debido proceso, la reparación del daño y la situación de ser madre cabeza de hogar, pidiendo así prisión domiciliaria. Sin embargo, la corte consideró que estas pretensiones no tenían fundamento y confirmó la sentencia sin ofrecer beneficios ni atenuantes.

A pesar de tener una hija pequeña, no se le otorgó prisión domiciliaria ni se le suspendió la pena, por lo que debe cumplirla en la cárcel El Buen Pastor. Además, se le prohibió el uso de sus redes sociales durante el mismo tiempo de la condena, lo que impacta directamente en su trabajo como influencer y empresaria.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia'. Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

¿Qué dijo Yina Calderón?

Luego de conocerse la noticia, Yina Calderón, la mejor amiga de la influencer, se manifestó a través de redes sociales. Aseguró que no es normal que eso esté ocurriendo:

“¿Ustedes pueden creer que la Corte Suprema otra vez le negó la tutela a la Epa Colombia y le ratificó la condena? Vean, me quito una te%& si no hay alguien detrás de esto. Tanto criminal que hay en la calle, tanto bandido suelto y la Epa comete un error, porque lo cometió, pero póngala a trabajar todas las tardes en el Transmilenio, denle la salida casa por cárcel, que haga labor social, pero hay alguien detrás de eso queriendo ver a Epa allá metida. Recuerden que los humillados luego serán enaltecidos, qué dolor que me da por mi amiga porque no es justo".

También, le hizo un llamado al Presidente: “sé que el Presidente Petro puede intervenir ante la Corte Suprema para que ayuden a Epa Colombia, colabórenos, póngase la mano en el corazón. Epa es buena hija, buena mamá, es una pelada que ha salido adelante a pesar de donde viene. Sí cometió un error, se dejó llevar del arrebato, por las amistades, una cosa de la edad, pero ella está dispuesta a hacer trabajo social”.