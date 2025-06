La competencia en Yo me llamo se intensifica y el capítulo 105, emitido este viernes 13 de junio, dejó claro que, a estas alturas del programa, cualquier desliz puede ser definitivo. En una gala cargada de emociones, los protagonistas fueron el arrepentimiento de uno de los imitadores más comentados de los últimos días y la salida inesperada de uno de los favoritos del público.

Las disculpas de ‘Yo me llamo Joan Manuel Serrat’ por su queja al programa

El antioqueño, quien imita al artista español, regresó al escenario con una actitud completamente distinta a la que mostró en el episodio anterior, cuando expresó su frustración por las exigencias y tiempos del programa. Esta vez, lejos de las quejas, pidió disculpas públicamente frente al jurado y sus compañeros.

“Precisamente venía con el deseo de ofreceros disculpas. Sabemos que estamos en una competencia exigente, entonces hay un momento en que la cabeza se reboza o exploté. Vosotros sabéis que yo no soy así. Yo no respondo nunca de esa forma. Hoy me levanté y dije: quiero seguir, y por eso vine con una actitud distinta. Quiero competir con más fuerza y no quiero volver a salir llorando”, expresó el participante de Yo me llamo, visiblemente conmovido y determinado a continuar en la competencia con una nueva energía.

Las palabras del imitador de Joan Manuel Serrat - Yo me llamo: noche de sorpresas, arrepentimientos y una inesperada despedida

fueron bien recibidas por los jurados, quienes reconocieron el gesto y valoraron que asumiera su error con humildad. Amparo Grisales, quien días antes lo había enfrentado por su actitud, destacó el cambio y lo animó a mantener ese enfoque para lo que resta del programa.

¿Quién fue el eliminado de ‘Yo me llamo’ esta semana?

La otra gran sorpresa de la noche fue la eliminación del doble de Eduin Caz. Aunque el imitador había logrado destacarse en varias galas por su parecido físico y su energía en el escenario, su interpretación más reciente no logró convencer al jurado, que consideró que su nivel ya no estaba al mismo ritmo de los demás competidores. La decisión tomó por sorpresa a varios de los presentes y generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Así, con emociones cruzadas y eliminaciones cada vez más dolorosas, Yo me llamo entra en su etapa más decisiva. Cada presentación cuenta, y como quedó demostrado este viernes, el camino hacia convertirse en el doble perfecto puede cambiar en una sola noche.

Con la reciente eliminación de Eduin Caz, son 11 los imitadores que continúan en competencia y sueñan con ganarse los 500 millones de pesos del premio final.