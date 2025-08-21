‘Yo me llamo Shakira’ anunció acciones legales contra otro exparticipante del programa

Andrea Correa, recordada en Colombia por su participación en la temporada 2023 de Yo me llamo donde imitó a Shakira, confirmó que emprendió acciones legales en contra de Klissman Moncada, doble de Maluma en la edición 2021 del concurso de Caracol Televisión.

La decisión fue anunciada en un comunicado difundido en las últimas horas, en el que la artista chilena explicó que la disputa con su excompañero del formato pasó del ámbito personal al judicial. Según detalló, no fue posible llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto económico que los enfrenta.

¿Qué pasó entre los dobles de Shakira y Maluma?

La relación entre ambos imitadores parecía cercana tras su paso por el reality, pero todo se fracturó a raíz de un problema con dinero. En su momento, Correa aseguró haber entregado cerca de 20 millones de pesos a Moncada para un supuesto negocio digital que le generaría ganancias. Sin embargo, denunció que el dinero nunca fue devuelto en su totalidad.

En entrevistas con La Red, la doble chilena de Shakira relató que confió en la propuesta de Moncada, pero con el paso de los días comenzaron a surgir dudas. Señaló que su excompañero le pedía más dinero para continuar con la inversión y, posteriormente, le dio excusas para no regresar la suma entregada.

Moncada, por su parte, reconoció que utilizó parte del dinero en asuntos personales relacionados con la salud de su madre y en supuestas inversiones que no resultaron como esperaba. Según él, ya le habría devuelto a Andrea una parte del monto inicial y sigue buscando la manera de responderle.

El anuncio de acciones legales

Ante la falta de acuerdo, Andrea Correa oficializó la vía judicial. “Fue imposible llegar a un acuerdo para la resolución de este altercado debido a la falta de voluntad de cumplimiento por parte del señor Klisman y su abogado (…) por lo que se procedió a accionar el proceso legal respetando lo estipulado en las leyes colombianas y siguiendo el debido proceso a través de las instituciones competentes”, expresó en el comunicado.

La imitadora de Shakira agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores y dejó en claro que el caso ahora queda en manos de las autoridades competentes.