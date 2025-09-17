Youtuber causó polémica por embarazar, supuestamente, a su novia y suegra a la vez

Nicholas Hunter, un reconocido youtuber jamaiquino ha sido tema de conversación en redes sociales desde hace varios meses cuando se conoció que, supuestamente, mantenía una relación poliamorosa con su novia y su suegra. El creador de contenido es conocido en redes como Nick Yardy.

En marzo pasado, los tres protagonistas hicieron pública su historia a través de un video de YouTube. “El matrimonio que tenemos... No creo que ninguno de nosotros haya sido más feliz", dijo la novia, quien aparentemente, tenía ocho meses de embarazo y esperaba una niña a quien llamaría Nicole. Por su parte, su supuesta mamá daría a luz a un niño, Nick Jr.

La suegra del creador de contenido hizo una publicación afirmando: “Nunca supe que podía amar a mi hija tanto como lo hago ahora, compartiendo el mismo padre de bebé que ella. Este es el amor más puro y genuino que hemos sentido jamás... ahora hagamos esto de mamás juntas”.

¿Es mentira?

En ese momento, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos. “Esto es raro”, “suficiente internet por hoy”, “disculpa, ¿qué? ¿dijo que era su madre?”. Debido a eso, algunos usuarios pusieron en duda su supuesta relación poligámica, afirmando que lo hacen, supuestamente, por ganar más seguidores en sus redes.

Hace unas horas, el influencer volvió a publicar en su cuenta de Instagram donde tiene 2,3 millones de seguidores, el mismo video que había publicado hace unos meses de la supuesta revelación de género de los bebés. “Estoy confundido”, “fue una parodia”, “qué falso”, “si fuera real eso sería totalmente erróneo”, “está mal en este mundo”, “estoy confundido y preocupado”, “esto debe ser una broma”, “están enfermos”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes.

El influencer ha compartido en sus redes algunos videos hablando de su relación sentimental con su novia, con quien comparte contenido a través de OnlyFans.

De hecho, en una oportunidad, el influencer de 29 años se habría referido a la supuesta relación poliamorosa que incluye a su suegra. “Cuando conocí a la mamá de Jade quedé en shock, pensé: ‘es muy linda’. Cuando ella entró a la relación fue como tener lo mejor de dos mundos. No me arrepiento y todavía compartimos cama”, habría dicho.

Por su parte, la novia también se habría referido al respecto: “ellos son mis dos personas favoritas en el mundo, los amo mucho y saber que ellos comparten el mismo amor que yo siento por ellos es algo realmente especial”.