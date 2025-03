Yuri grabó con Ángela Aguilar y contó que Nodal estuvo: “Era una ‘besuqueadera”

La cantante mexicana Yuri, de 61 años, no necesita ninguna presentación. La nacida en Veracruz lleva más de 40 años de carrera y siempre se ha mantenido vigente.

Yuri, quien también incursionó como actriz en la telenovela ‘Volver a empezar’, cuyo tema también interpretó, el año pasado fue noticia por la intempestiva cancelación de una gira de conciertos con Cristian Castro, que él canceló sin mayores explicaciones, ahora está lanzando una nueva versión de su famoso tema ‘La maldita primavera’. En esta ocasión hace dúo con la polémica Ángela Aguilar, hija de Pepe y esposa de Christian Nodal.

En una entrevista que la güera, como le dicen sus coterráneos a las rubias, dio a Rafita Balderrama para el programa “La mejor”, la intérprete compartió su experiencia trabajando con la joven artista, además de su opinión acerca de la constante polémica que rodea a la hija de Pepe Aguilar.

Yuri pidió que dejen en paz a Ángela Aguilar

Comenzó solicitando que dejen en paz a los Aguilar y abstenerse de comentar sobre la vida de otras personas, así sena públicas. “No podemos andar por el mundo fregando gente, no nos toca (...) para no andar en la boca de los demás, no opino. Porque no tengo que meterme en la vida de los demás. Yo me voy por el lado artístico”, dijo.

“Todos tenemos cola sucia, que nos pisen. Sea lo que sea y digan lo que digan, Ángela es nuestra nueva representante mexicana. Ella es una mujer que canta, que viene de una familia de artistas, de dinastía. ¿Por qué ver lo malo?”, mencionó en una clara defensa a la joven de 21 años.

Destacó la experiencia de grabar con ella y el encuentro de dos generaciones en la colaboración. “Para mí, el cantar con ella es la nueva generación. Yo puedo ser su mamá, el que ella me introduzca a su público que son gente joven”, mencionó Yuri.

Cuando le indagaron sobre la presencia de Nodal en las jornadas de trabajo fue bastante espontánea al revelar.

“Nada de que yo la tapo, lo que pasa es que le están tirando a la pobre, que ya todo lo que haga le ven feo a la pobre chamaca. Pero la verdad está preciosa, está hermosa... fue una experiencia padrísima grabar con ella. Era una besuqueadera con el marido que yo decía ‘ya échenles agua’. Preciosos los dos, respetuosos”, dijo divertida.

