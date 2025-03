Yuri, la cantante mexicana, confesó que fue adicta al sexo y por qué cayó ahí

Yuri lleva más de 40 años de carrera musical. La cantante nacida en Veracruz hace 61 años que está lanzando una versión moderna de su emblemático tema ‘la maldita primavera’ junto a la polémica Ángela Aguilar, mencionó en una de sus entrevistas que creía que era hora de que dejaran en paz a la joven artista.

Al tiempo que lanza este tema ha vuelto a circular en redes sociales una reveladora entrevista que concedió hace algunas semanas en el pódcast de Roberto MTZ. Allí se refirió a sus inicios, contó que en un comienzo quiso ser bailarina, pero su madre la puso a cantar, algo que no quería, pero una vez ganó dinero haciéndolo, ya le llamó más la atención.

Reveló además que siempre ha sido disciplinada con su carrera y se cuida bastante la garganta, pues sabe que es su instrumento.

Así mismo que lleva una vida tranquila y sosegada, sin embargo no siempre fue así.

Yuri confiesa que le gustaban los hombres casados

La cantante que admitió haberle pedido perdón a una mujer por haberse involucrado con su esposo, detalló cómo fue que cayó en una adicción al sexo.

En el espacio Creativo, de Roberto mencionó: “Nunca fui de drogas; nunca me metí un pasón, nunca me metí una tacha. Yo la droga ya la traigo incluida porque soy muy hiperactiva; nunca fui alcohólica, pero creo que iba a ser alcohólica. Lo mío era el sexo, me encantaba tener novios, me encantaba estar en una cama. Esa fue mi debilidad”.

La cantante, que a los 16 años comenzó a ser famosa, se casó a los 21 años con Fernando Iriarte y se divorció a los 24 de su primer esposo, detalló por qué cayó en ese desenfreno:

“Como yo estuve tan presionada por mi mamá de chavita, yo me liberé y me fui al extremo. Y feo... Le doy gracias a Dios de no haberme contagiado de SIDA porque nunca me cuidé, nunca le dije a la persona con quien estaba que se pusiera condón. Tuve mi consecuencia porque me pegaron papiloma cervicouterino y casi me da cáncer en la matriz porque nunca me cuidé porque estábamos borrachos cuando estábamos en ese punto”.

Para Yuri el cuerpo le cobró: “El cuerpo te cobra facturas, feas, feas. Lo mío era tener un amor en cada puerto. Lo mío mio fue el sexo, me encantaba tener novios, me encantaba estar en una cama…”.

En la entrevista reconoció que le hubiera gustado vivir más una adolescencia normal, pero también que fue su madre quien vio en ella una potencial estrella y la aconsejaba cómo comportarse y le inculcó seguridad en si misma.”Yo si fue una niña deseada y amada y siempre escuché de mis papás ‘tú puedes’”

Los excesos de Yuri terminaron cuando hizo conciencia y encontró la fe cristiana.”Ahí yo me acerco a Dios porque dije ‘creo que me pasé’. Me gustaban hombres casados, me gustaba lo prohibido. Me cayó el 20, me quise suicidar; sentía un vacío”.

Yuri conoció a Rodrigo Espinoza, su actual esposo en febrero de 1995, cuando la cantante se presentó en el Festival de Viña de Mar en Chile. Primero se hicieron amigos, posteriormente novios y finalmente, unieron sus vidas en matrimonio. Desde entonces están juntos.

