¿Zendaya está embarazada? Video desata fuertes rumores entre sus seguidores

Zendaya volvió a convertirse en tema de conversación mundial luego de que un video suyo circulara masivamente en redes sociales y desatara una oleada de comentarios. Las imágenes, grabadas en medio de una jornada de rodaje, despertaron toda clase de reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre lo que podría estar ocurriendo en la vida personal de la actriz.

El video de Zendaya que desató rumores de embarazo

El video en cuestión muestra a la actriz caminando junto a Tom Holland en lo que parece ser el set de la próxima película de Spider-Man. Ella aparece usando una gabardina amplia que cubre su figura y, en varios momentos, lleva las manos sobre el abdomen. Ese gesto, repetido un par de veces en el clip, bastó para que muchos internautas empezaran a preguntarse si la artista podría estar esperando un hijo.

Como suele ocurrir con este tipo de contenido, la publicación creció rápidamente y se llenó de comentarios que iban desde la sorpresa hasta la absoluta convicción de que el rumor es cierto. Sin embargo, hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han hecho declaraciones al respecto. Tampoco lo han hecho sus equipos de representación, lo que deja la conversación en el terreno de los rumores que nacen exclusivamente de interpretaciones hechas por el público.

“i have an even more exciting person here”

tom introducing zendaya 😭😭😭 i’m actually crying love them so bad pic.twitter.com/v2PRb21Xi3 — francesca ✶࿐ (@dreamwithlali) November 18, 2025

Este tipo de rumores no son nuevos para la actriz. Ya en ocasiones anteriores se han difundido supuestas “pruebas” o montajes que pretendían demostrar que estaba embarazada. En una oportunidad, incluso, tuvo que desmentir directamente en redes sociales cuando una información similar tomó fuerza a partir de una imagen manipulada.

Dicha experiencia explica por qué muchos de sus seguidores han pedido cautela esta vez y han recordado que no se debe asumir algo tan personal basándose solo en gestos o ropa más amplia de lo habitual. Por ahora, el video sigue generando conversaciones y nuevas lecturas en redes sociales, mientras los seguidores de la actriz continúan atentos a cualquier señal que pueda aclarar el origen de tantas especulaciones.

