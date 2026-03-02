Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, confirmó el estilista Law Roach

Este domingo se llevaron a cabo los Premios del Sindicato Actores 2026 en Los Ángeles. Durante la alfombra roja, el estilista Law Roach hizo una confesión al medio Access Hollywood que sorprendió a muchos.

¿Qué pasó con Zendaya y Tom Holland?

De acuerdo con las declaraciones del experto en belleza, Zendaya y Tom Holland ya habrían unido sus vidas en matrimonio. El periodista del mencionado medio de comunicación le preguntó si era cierto que los actores se habían casado, a lo que él contestó: “Es totalmente cierto. La boda ya ha ocurrido. Te la has perdido”, dijo. Pese a las declaraciones de Roach, ni Zendaya ni Holland se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir esa información. En septiembre del año pasado, un reportero le preguntó a Holland por su “novia”, a lo que él lo corrigió diciéndole “Prometida”.

En enero del año pasado comenzaron a surgir los rumores del compromiso de la pareja cuando la actriz acudió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular, sin embargo, ellos han preferido ser muy reservados con su vida privada. Incluso, en el 2023, el actor de Spiderman afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

Historia de amor de Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland se vieron por primera vez en 2016 durante el rodaje de Los actores se conocieron en el 2016 durante el rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’. Ella fue elegida como MJ (Michelle Jones) y él asumió el papel de Peter Parker, el nuevo Spider-Man. Desde el principio, su química se hizo evidente. Durante la gira de prensa de la película, sus bromas juguetonas, miradas compartidas y fotos juntos provocaron rumores de romance. Sin embargo, tanto Zendaya como Tom se apresuraron a aclarar que solo eran “muy buenos amigos”.

Los actores de Spiderman habrían mantenido en secreto su noviazgo. Fotografía por: Getty Images

Entre 2017 y 2020, la pareja mantuvo su relación en secreto ante el ojo público. Compartieron publicaciones en las redes sociales, asistieron a eventos juntos y se apoyaron mutuamente en sus proyectos, todo mientras esquivaban cualquier confirmación de una conexión romántica. Mientras tanto, ambos prosperaban en sus carreras. Zendaya consolidó su estatus con la exitosa serie Euphoria, ganando premios y aclamación internacional, mientras que Tom Holland continuó protagonizando nuevas entregas de Spider-Man dentro del Universo Marvel.

En julio de 2021, los paparazzi captaron a la pareja compartiendo un beso dentro de un auto en Los Ángeles. Las fotos rápidamente se volvieron virales, confirmando lo que muchos habían sospechado durante años: Zendaya y Tom Holland estaban oficialmente juntos. A partir de ese momento, aunque todavía mantenían algunas cosas en privado, comenzaron a parecer más cómodos en público. En eventos como el estreno de Spider-Man: No Way Home, caminaron juntos por la alfombra roja, mostrando su apoyo mutuo tanto profesional como personal, y aunque han sido muy reservados con su relación, conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.