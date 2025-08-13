¿Harán serie de Netflix con la vida del rey Juan Carlos I? Esto se sabe

Es un hecho que a finales de año se lanzará la biografía del rey emérito Juan Carlos I, quien abdicó a favor de su hijo Felipe, hoy soberano de España.

Se sabe que el texto denominado Reconciliación, contiene escritos por el propio monarca sobre su vida y reinado, en un trabajo conjunto con la escritora historiadora franco-venezolana Laurence Debray, creadora del ensayo Mon roi déchu (Mi rey caído) y de Hija de revolucionarios. Debray ha sido galardonada en varias ocasiones por sus texto.

Se estima que el 12 de noviembre el libro, que cuenta con el respaldo de la editorial Planeta, esté disponible al público. que cosechó varios premios en Francia, llegará a las librerías el 12 de noviembre.

A raíz de este anuncio, ha circulado la noticia de que la plataforma Netflix estaría teniendo conversaciones con Juan Carlos I, de 87 años, para realizar una serie similar a la que se realizó con la realeza británica en ‘The Crown’. Se especula que la intención sería comprar los derechos del libro biográfico.

¿Juan Carlos I estaría siendo tentado a ceder su vida para serie por millonaria suma?

La información fue inicialmente dada por The Objective, citando fuentes gubernamentales e incluyó que se trataría de una serie de seis episodios, que mostrarían los episodios más relevantes de la vida del padre de actual rey. Los capítulos incluirían los problemas fiscales que enfrentó el rey tras la revelación de una donación saudí de 64,8 millones de euros, así como los asuntos personales que han marcado su biografía, desde la reina Sofía hasta Corina Larsen y Bárbara Rey.

Incluso se menciona que serían 20 millones de euros los que recibirá el emérito por ceder sus memorias y convertirlas en una ficción y al respecto “las conversaciones estarían avanzadas”.

Niegan que Juan Carlos I negocie para serie de Netflix

No obstante, la revista Hola publicó que si bien es cierto el texto saldrá en noviembre no es verdad que Juan Carlos I tenga intenciones de ceder por dinero su historia al gigante del streaming. Indicando personal del entorno del rey emérito la publicación negó la supuesta noticia. La postura del rey que vive fuera de España desde su retiro, en Abu Dabi, sería radical en este sentido pues no le interesaría que su historia estuviera en una producción audiovisual.

