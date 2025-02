Revelan identidad de supuesto novio de la princesa Leonor. Los captaron besándose

Gran revuelo han causado en España las más recientes informaciones que aseguran que la princesa Leonor, hija mayor de Letizia y Felipe y futura reina del país, estaría viviendo un romance con uno de sus compañeros.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el asunto, las páginas españolas que cubren este tipo de información han entrevistado al fotógrafo que registró la cercanía entre la princesa y el joven, y si bien es cierto, no hay una imagen que los muestre más allá de esa cercanía, él asegura que los vio besándose como una pareja normal.

Todo ocurrió cuando el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que viaja la princesa Leonor, de 19 años, hasta el próximo mes de julio, desembarcó en Brasil. Allí 75 guardamarinos, entre ellos 67 hombres y ocho mujeres, llegaron y una de ellas era Leonor. Fue en enero pasado cuando se mostró la foto oficial de Leonor y sus compañeros.

Dentro de su permanencia en este punto, se sabe que los visitantes, disfrutaron de los carnavales locales de Salvador de Bahía, y la princesa se estaría divirtiendo con uno de sus compañeros, con quien además se le ha vinculado desde octubre pasado.

Se les avistó en una discoteca y el fotógrafo Fred Pontes, que ha dado declaraciones los vio y aseguró al programa Tardear, que fue testigo de un romance. Los vio “abrazándose y besándose”. También otro reportero de Galicia mencionó que fue testigo de la escena.

El fotógrafo relató que la hija del rey Felipe VI iba con cinco escoltas y estos, al ver que estaba haciendo fotos, le pidieron que borrara las imágenes. “Se acercaron y me pidieron que borrara las fotos. En ese pequeño instante, muy rápido, borré algunas fotos. Me giré y cambié las tarjetas de memoria una por otra. Fui muy rápido, les enseñé las fotos y dije yo no tengo nada, lo he borrado todo”, contó en el programa. Justo después apareció la policía corriendo y lo sacaron de la fiesta.

“No sabía que era la princesa”, contó. Después, gracias a un programa especializado de sistemas recuperó las imágenes y tiene 41 fotos de Leonor y su compañero.

¿Quién es el novio de Leonor de España?

El joven al que llaman desde ya en España el joven de ‘camisa azul’ tendría 19 años y pertenecería a una familia pudiente de Madrid. “Estudió en un colegio privado en uno de los barrios más cotizados de la capital. El joven es buen estudiante e inteligente ya que sacó una de las mejores notas de la EBAU de España, lo que le permitió acceder a la Escuela Naval de Marín”, dijo el programa ‘Tardear’.

También se reveló que es un consagrado deportista que tiene como afición las regatas y que comparte este tipo de actividades con miembros de la familia real. También juega volibol, y ha compartido en este campo con el primo de Leonor, Pablo Urdangarin y el padre de este, Iñaki.

Según la información que ha trascendido, se habría conocido con Leonor en agosto pasado cuando ambos ingresaron a la Escuela Naval de Marín (Pontevedra). Actualmente son compañeros en el buque Juan Sebastián de Elcano donde son guardiamarinas. El joven acabará su formación dentro de dos años cuando se gradúe como Alférez de Navío, un grado militar similar al de teniente.

Los escoltas de Leonor habrían impedido captar los besos de Leonor y su novio

El reportero de Galicia mencionado anteriormente indicó a Tardear, según sus presentadores, que también los vio en un bar de Pontevedra en octubre. “Estaban solos, viendo el partido entre el Real Madrid y el Celta. La Princesa estaba de espaldas, con unos vaqueros, y el chico estaba pegado a la pared, justo al lado de la barra. Él apoyado, ella de espaldas, hablándole al oído, muy cerca. Era como si le estuviera comiendo el cuello, hablándole al oído, pegados. Estaba solo con él, bailando con él. No era un grupo de amigos, no eran cinco... simplemente eran ellos dos”.

No hubo registro de esa ocasión porque los escoltas de la princesa lo advirtieron.

“Cuando fue a sacar el móvil para hacer una foto, su escolta me lo impidió. Llevan juntos desde octubre, al menos”, comentó el periodista Alejandro Rodríguez, del programa Tardear.

Rodríguez mencionó que el fotógrafo volvió a verlos un tiempo después, hacia diciembre. “Dos meses más tarde, el fotógrafo recibe un chivatazo, la princesa Leonor y otros cinco amigos, entre ellos, ese supuesto amigo especial están comiendo en un restaurante tradicional de otro pueblo de la provincia, a 20 minutos de Pontevedra, y él se va inmediatamente para allí. ¿Qué ocurre en ese momento? Los escoltas le conocen perfectamente, tienen fichada hasta su matrícula. Le interceptan antes de llegar incluso al restaurante. La situación escala, le prohíben llegar al restaurante, le retienen en un callejón, él asegura, y siempre según el testimonio de este fotoperiodista, que recibe golpetazos y estamos viendo las imágenes de la detención, el parte médico a continuación y cómo se lo llevan detenido a la comisaría de la ciudad donde han ocurrido estos hechos”.

