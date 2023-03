A Alejandra Borrero ya no le duelen los desamores, los convirtió en obra de Casa E

La actriz revela desamores en escena Foto: Daniel Reyes

“No hay cosa que dé más risa que el dolor del otro”, comenta Alejandra Borrero refiriéndose al encanto que produce saber de las historias de despecho de alguien y es precisamente por ello, que decidió que sería una buena idea hablar de su propio dolor y desamor, no con un psicólogo o un amigo, sino con su público en el escenario. Es así como termina hablando de esas anécdotas que en su momento le hicieron llorar y sufrir. Ocurre en casa E Borrero en la pieza No te escupo porque la vida lo hará mejor. Sobre esas experiencias habló con Vea y dejó claro también que está lista para enamorarse de nuevo.

Para comenzar hay que decir que cuando se ofreció a revelar esa parte de su humanidad fue todo un riesgo pues nunca había hecho algo similar. “Es de esos riesgos que tomo y luego me divierto mucho”. Quedó sorprendida hace pocos días durante el estreno cuando ella se divirtió recordando sus penurias, pero más cuando vio cómo el público se “reía de forma tan salvaje” con lo que en su momento le sacó lágrimas.

ALEJANDRA BORRERO HA VIVIDO SUFICIENTES TUSAS

Las heridas ya están cerradas, por eso puede hacer este ejercicio, que le ha resultado toda una catarsis cada vez que sube al escenario, aunque lo importante hace tiempo estaba superado. “Las experiencias de la vida siempre estarán ahí, pero por supuesto ya estoy en otro lugar de la vida, disfrutándome el día a día, estoy en un punto donde puedo reírme de tanto dolor”.

Y no han sido una ni dos las ocasiones donde estas vivencias han llegado a su vida. “El otro día leía que cada ser humano tiene 15 experiencias difíciles que son dolorosas y debo llevar por lo menos una docena, algunas fuertes, pero no tantas, creería yo…”

Tiene muy bien definidas cuáles han sido las lecciones que le han dejado esos desamores para no repetir errores. “No ceder tu poder y conservar tu independencia”. Lo que sí desea repetir es el amor en sí. “Soy una persona que le gusta estar enamorada, la vida en pareja…”

También hay convicción de que si bien es cierto hay trozos de la canción Sesión número 53, de Shakira y Bizarrap, donde la artista hace señalamientos con nombre propio; en su caso ni con Vea ni en el escenario menciona a nadie. “Es demasiado fuerte a mi modo de ver, no soy de las que ataca al otro…sencillamente cuento la historia”.

La venganza contra quien le ha roto el corazón tampoco entra en su código de despecho. “No hay nada de que vengarse en este mundo…el despecho produce mucha rabia por supuesto, la tristeza tiene consigo muchas cosas y elementos, pero vengarse, nunca”

Alejandra ha sufrido por amor, pero no se arrepiente de ninguno de ellos. “Yo creo que arrepentirse es de las cosas más bobas de la vida porque no sirve de nada. Cada experiencia trae su sinsabor y alegría. No me arrepiento la vida lo lleva a uno donde lo tiene que llevar y estoy en un momento de renacimiento muy interesante”.

No te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo se presenta en Casa E Borrero los miércoles y los jueves a las 8 p.m. Cuenta con la dirección de Jorge Mario Escobar y la dramaturgia de Carolina Mejía.

