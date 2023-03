Michelle Yeoh: De Miss Malasia al Premio Oscar, un camino de espinas y luchas

Michelle Yeoh ha llegado a sus 60 años con el sueño de la mayoría de actrices del mundo convertido en realidad: ser nominada al Premios Óscar de la Academia. La artista se convierte además en todo un ejemplo para su continente, ya que es la primera asiática nominada al galardón. En esta oportunidad por la película Todo en todas partes al mismo tiempo, que se ha llevado la atención por sus nominaciones en distintas categorías.

Antes de ser actriz Michelle fue reina de belleza en Malasia Foto: Getty Images

Pero Michelle no la ha tenido fácil. Han sido cuatro décadas de lucha y trabajo que comenzaron cuando se convirtió en Miss Malasia.

Yeoh nació en Ipoh, una ciudad de Malasia Peninsular, en el seno de una familia de clase media alta. De ahí que desde muy temprana edad pudo comenzar a desarrollar sus talentos artísticos. Fue bailarina de ballet en su país, incluso soñó con llegar a ser bailarina profesional y por ello, se marchó a Londres a estudiar danza. Una lesión en la espalda la dejó por fuera de los escenarios.

A MIchelle Yeoh su madre la obligó a ser reina de belleza

Su madre, sabiendo que Michelle tenía destreza artística y le gustaba la exposición al público, la inscribió en el programa para elegir a Miss Malasia. Esto no le gustó mucho a la joven, pero no contradijo a su madre y terminó siendo la mujer más bella de su país a los 21 años, en 1983. La elección ocurrió en un viaje de vacaciones de Michelle a su país. Con el título de beldad también se graduó de Artista creativa en Londres y luego perfeccionó las artes marciales, que tanto le llamaban la atención. Gracias a esas destrezas actuó en la cinta Ultraforce 2 y el séptimo arte oriental empezó a identificarla como una actriz joven, bella y talentosa para las artes marciales, que hacía sus propias escenas de riesgo.

El mundo de la publicidad también puso los ojos en ella cuando protagonizó campanas junto al ya famoso Jackie Chan. En oriente ya era una celebridad cuando Michelle decidió que era tiempo de ir a Hollywood y demostrar su talento.

No fue fácil, pues como ella misma lo ha revelado en varias entrevistas hubo discriminación. “No debería ser sobre mi raza, pero ha sido una batalla”, declaró a la revista Time, que la eligió “icono” del año.

Con muchos ´no´ delante, que le significaron dolor de no ser elegida en varias audiciones a las que se presentó, finalmente llegó un sí, cuando en 1997 se convirtió en parte del elenco de El mañana nunca muere. Luego, películas como El tigre y el dragón, Memorias de una Geisha, Star Trek, Kung Fu panda y Minions, por mencionar algunos dejaron en claro que además de experta en acción era una actriz polifacética.

Muchos son los premios que ha obtenido por su talento Michelle, en su tierra natal, en Europa, en Asia, pero el Oscar no había asomado. Cuando obtuvo el Globo de Oro dijo: “Esto es por todos los hombros en los que me apoyo, todos los que vinieron antes que yo que se parecen a mí y todos los que me acompañan en este viaje hacia adelante”.

Por la película Todo a la vez en todas partes o Todo en todas partes a la vez, llegaron las nominaciones más populares. Golden Globes, Critic’s Choice Awards, Sag Awards y los anhelados Óscar.

Michelle se ha casado en dos oportunidades y no ha tenido hijos, no le han hecho falta, ha dicho.