Actor de ‘La venganza de Analía’ ahora es mujer: “¿cómo no lo hice antes?”

Santiago Felipe Gómez, fue un reconocido actor colombiano que se dio a conocer en el mundo de la televisión por su participación en importantes producciones. En La venganza de Analía, interpretó a ‘Benji’. También hizo parte de La gloria de Lucho, ¿Quién mató a Patricia Soler? y la serie Pálpito.

La ahora actriz trans, sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva apariencia. Así enfrentó el proceso de su transformación. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Recientemente, sorprendió a sus seguidores al confirmar que ahora se identifica como una mujer. Ya no se llamará más Santiago, pues su nuevo nombre es Santana Rosa.

Santiago Felipe Gómez ahora es Santana Rosa

La actriz dialogó con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez. Allí reveló cómo ha sido el proceso de su transformación de hombre a mujer. “Duré un tiempo jugando con la androginia y una expresión no binaria, y disfrutando un montón de esto y fue cuando disfruté mi feminidad. Siempre he sido cerrado con mi vida privada porque al crecer siendo un niño gay y el crecer haciendo televisión –las dos cosas al tiempo– lleva a un cortocircuito. Un niño que crece siendo gay tiene muchas cosas que averiguar en su cabeza, en su cuerpo y sus emociones y yo tenía además la televisión conmigo desde siempre. Creciendo, siempre hubo un estigma de si uno debe mostrarse como es”, contó.

¿Cómo fue la transición de Santiago Felipe Gómez?

El proceso no fue fácil. Fueron varios años pensando en cómo hacerlo, especialmente, porque temía que su carrera artística se fuera a pique. “Alguien específicamente me dijo que me tenía que comportar como un machito para que mi carrera como actor no se acabara”, dijo.

Afortunadamente, contó con el apoyo de su familia y amigos más cercanos. “Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido… Para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir”.

En el 2021 comenzó su transición pública. “A medida que yo crecía se difuminó, y en 2021 fue algo mucho más fuerte, sentir la duda, tener la pregunta abierta de si lo que yo soy y de lo que me sucede es ser específicamente ser una mujer trans”.

Al principio no fue fácil, por esa razón tuvo que buscar ayuda profesional. “No me encontraba y al empezar terapia empecé a encontrar las respuestas. A todas nos puede pasar y vamos adelante. Uno cree que es la decisión de por vida y es mucho más lento que eso, es un proceso más especial que eso. Solté el miedo y me enruté a la transición; socialmente, la parte física, la parte médica”, dijo.

¿Cómo ha sido su vida como mujer trans?

Santana Rosa le contó a ‘Diva Rebeca’ cómo ha sido su nueva vida. Sobre eso, contó: “tomar la decisión de hacer una transición de género binaria, de vivir como mujer, como mujer trans, lo que eso implica, es un camino muy personal. He intentado vivir este momento desde el mayor respeto conmigo misma, es renacer, rebautizarse, reconocerse, volver a empezar, volver a aprender a vivir”.

Santana eliminó todas sus publicaciones de sus redes sociales y comenzó de cero. Hasta el momento, solo tiene una donde habla de su nueva “yo”.