Fotos: la exparticipante del ‘Desafío Súper Humanos’ que estuvo en la cárcel

Varios de los concursantes que han pasado por las diferentes ediciones del Desafío, de Caracol Televisión, han dejado un recuerdo en miles de televidentes colombianos. Algunos, por su destacado desempeño como deportistas y otros, quizá, por algunas polémicas que protagonizaron en su paso por el programa.

¿Quién es Angélica Hernández, exparticipante del ‘Desafío’ que estuvo en la cárcel?

Algunos recuerdan a Angélica Hernández, quien hizo parte de la edición del 2016 del Desafío Súper Humanos. Nació en Cali, se ha desempeñado como modelo fitness y empresaria.

En el 2020, fue arrestada por la policía colombiana por, supuestamente, incitar a las personas a consumir “productos que contenían cannabis”, por medio alimentos como el chocolate, dulces y gomitas que promocionaba en sus redes sociales. Inicialmente, Angélica tuvo que permanecer tras las rejas durante seis meses. Como se encontraba en estado de embarazado le fue concedida la libertad condicional con técnica de rastreo.

Aunque siempre aseguró que era inocente, la influencer fue imputada por vender dulces con una alta dosis de THC, el componente alucinógeno de la marihuana.

¿Por qué la exparticipante del ‘Desafío’ fue a la cárcel?

Finalmente, en agosto del 2022 recobró su libertad después de un largo proceso judicial. A través de sus redes sociales, la generadora de contenido contó que: “resulta que yo le hacía la publicidad a unos productos que no tenía ni idea que eran ilegales aquí en Colombia; son americanos (…) Y si había ahí de pronto algún delito, se llama ‘estímulo al uso de una sustancia ilícita’ y es excarcelable”, dijo.

De igual manera, contó que, inicialmente, tenía que estar 15 años privada de su libertad, pero, afortunadamente, solo fueron 22 meses. “Una persona abusando de su poder, engañó a jueces de la República y consiguió una orden de captura y allanamiento en mi contra... logró enredar tanto la piola que terminé pagando 22 meses de cárcel y con la propuesta de que tal vez me tenía que quedar 15 años metida en la cárcel... con un bebé recién nacido y dos adolescentes en la calle sin padres, me tocó aceptar un preacuerdo por 36 meses, por cuatro delitos siendo autora (…) Decidí aceptar esto para desde afuera dar la pelea”, contó.

El 20 de agosto del año pasado recibió la feliz noticia de su libertad. “Estamos de celebración, 18 de agosto de 2022, 10 meses y 4 días después de haber sido privada de mi libertad, me acaba de llamar mi abogado a decirme que estoy en libertad. No se imaginan, yo estaba aquí arreglándome y estaba organizándome para crear contenido y ahí me llamó mi abogado y me dijo ‘Angelita, libertad’”.