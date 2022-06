De una gripa y a trombosis cerebral: la historia de Shany Nadan, de Las Villamizar

Shany Nadan, la actriz que interpreta a Carolina en Las Villamizar Foto: Arturo Rodríguez

Shany Nadan, la actriz que interpretó a Manuelita Sáenz en Bolívar y actualmente es Carolina, una de las estelares, de Las Villamizar reveló por hace un tiempo a Vea, que cuando solo era una niña sufrió tres graves enfermedades entre ellas una trombosis cerebral. Lo contó para que su experiencia sirva para que otros tomen medidas. Todo comenzó con una gripe.

Aquí puedes leer más historias de vida de famosos

Shany Nadan sufrió una gripe que se agravó

Cuando tenía 10 años Shany Nadan estuvo incapacitada por una gripe. Recibió los cuidados necesarios y regresó a clases, sin embargo, el virus al parecer se curó mal y la actriz estaba a punto de vivir la experiencia más difícil y dolorosa de su vida. “Retomo clases después de la incapacidad y el día que regreso no paraba de llorar del dolor de cabeza… En la enfermería recuerdo haberme acostado sobre mi maleta y luego me llamaron porque mi mamá estaba al teléfono. Yo me paro a contestar y ya no recuerdo nada más. Lo que pasó es que empecé a convulsionar y mi mamá en la línea solo escuchó gritos. No paré de convulsionar durante 30 minutos. Me llevaron a la clínica de emergencia y entré en coma. Como había convulsionado tanto, no sabían cómo iba a quedar. Día y medio después me levanto y empiezan a indagar qué tenía y descubren que me había dado sinusitis y esa sustancia se me subió al cerebro, lo infectó.

Me tuvieron que dar mucho antibiótico. Recuerdo que, aunque hubo lagunas mentales de cosas que no recuerdo, tengo muy presente que le decía a mi mamá cuándo me voy a la casa. Delante de mí, mi mamá no lloraba, pero me daba cuenta de que al salir sí lo hacía. Creo que es uno de los eventos más traumáticos que tuvo que vivir. Los doctores no sabían cómo detener la enfermedad, me hacían drenaje constante, eran 5 vaporizaciones al día”.

También te puede interesar: Juliette Pardau de Hasta que la plata nos separe paseó perro y fue mesera

En ese momento la actriz no era consciente de lo importante que era la actitud para enfrentar cualquier obstáculo, pero sin duda fue determinante para su terapia. “Yo a pesar del dolor y de la presión que sentía en la cabeza y en la frente, era muy optimista. Incluso hasta hoy. Para mí no hay catástrofe hasta que sucede, soy esperanzadora”.

Dos enfermedades más para Shany

En las semanas siguientes aparecerían nuevos problemas médicos para la niña. “Por tanto antibiótico, me dio leucopenia que consiste básicamente en que los glóbulos blancos dejan de reproducirse y se produce una baja en el sistema inmunológico. Así que durante los 20 días posteriores estuve en un cuarto apartada. Solo quería que se acabara, y mi actitud seguía siendo positiva, me encantaba pintar a todos los doctores. Luego me empezó un dolor de cabeza muy fuerte adicional, me hacen la tomografía y descubren que tengo trombosis cerebral, ocasionadas por las convulsiones”. Shany empezó un nuevo tratamiento enfocado a diluir el trombo, siguió hospitalizada y sin la posibilidad de salir ya que con las defensas bajas y las consecuencias de su tratamiento podría ser fatal. “Si yo salía a la calle con ese sistema inmunológico cualquier cosa me podía matar; era una situación riesgosa, era la suma de las cosas, no podía recibir emociones fuertes tampoco por la trombosis. Después de salir de la clínica tres meses después, durante mucho tiempo no pude viajar en avión, tampoco ir a piscina ni al mar y tuve una dieta de vegetables cocidos, tampoco me podía dar frio en el pecho y mucho menos bucear”. Un año después Shany volvió a su vida normal siempre agradecida por la oportunidad que la vida le brindó.