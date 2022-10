Peter Manjarrés sobre dura situación familiar: “es una enfermedad compleja”

Recientemente, Peter Manjarrés lanzó su nuevo álbum musical Pedro, que consta de 19 canciones tradicionales y modernas de compositores de la talla de Wilfran Castillo, Camilo Namén, Rafael Manjarrez, Marciano Martínez, Fabián Corrales, Rolando Ochoa, Iván Calderón, Iván Ovalle, Fernando Dangond Castro, entre otros.

¿Qué tiene la mamá de Peter Manjarrés?

La realización del álbum fue todo un refugio para ‘El caballero’, pues durante ese tiempo, pasó una situación familiar muy compleja, por cuenta de una enfermedad que atacó a su progenitora. De acuerdo con lo que ha dicho en varias entrevistas, se trata de un cáncer de colon. “Fue un desahogo porque venía con muchos problemas personales, venía la pandemia y además mi mamá tiene un cáncer muy agresivo, por eso me refugié en Dios y en la música. Fue una terapia para mí este año”, dijo en diálogo con El Heraldo.

De igual manera, señaló que su madre, la señora Imelda Margarita Romero, es un milagro. “Mi mamá es un milagro de Dios, mi mamá está viva por Dios y por ella que tiene ganas de vivir, no es fácil todo lo que le ha pasado a mi mamá, es una enfermedad muy compleja”, aseguró en entrevista con Lo sé todo.

Aunque no ha sido un tiempo fácil de llevar, para el artista es un honor seguir teniendo a su mamá con vida, pese a todas las dificultades que ha tenido que enfrentar. Luchar por ella, es uno de sus propósitos más grandes. “Dos años que no han sido fáciles. Ella disfruta que yo haga música, el orgullo más grande de ella es ser mamá de Peter Manjarrés, y lo que yo soy hoy en día se lo debo a ella… Todos saben la debilidad que tengo con mi mamá, que ella es mi amor eterno”.

El artista relató que cuando se disponía a brindar un concierto en Bucaramanga, se enteró que a su mamá le había dado un derrame cerebral. Con toda la preocupación deleitó a sus fanáticos con sus canciones, fingiendo que no pasaba nada. Ese momento no fue para nada fácil para él. El público le dio las fuerzas que necesitaba, logró tranquilizarse y culminar con su compromiso. Afortunadamente, la recuperación de su madre ha sido muy satisfactoria. “La felicidad de ella es que yo llegue a la casa de ella y me dice: ‘¿qué quieres comer hijo?’. Yo creo que esa es la mejor quimioterapia para ella”, afirmó el artista vallenato.

