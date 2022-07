Ana de Armas revela su ´tortuoso´ romance y ruptura con Ben Affleck

Ana de Armas fue una de las estrellas de la cinta “Sin tiempo para morir”, del agente 007. Foto: Cortesía

Ana de Armas es la actriz hispanocubana que se ha convertido en la sensación de Hollywood. La joven, que se popularizó como la chica Bond en Sin tiempo para morir y recientemente estuvo en la serie de Netflix Entre Navajas y secretos, de la cual ya se habla de una segunda parte, ahora encabeza titulares por su papel de Marilyn Monroe en Blonde, la biopic de la famosa actriz que se convirtió en leyenda.

ARMA DE ARMAS Y SU ROMANCE CON BEN AFFLECK

Anteriormente Ana de Armas se volvió una estrella perseguida por los paparazi, pues estuvo de romance con Ben Affleck ahora esposo de Jennifer López. La historia de amor entre la actriz y el actor comenzó luego compartir el set de la película Deep Water. Duraron algo más de nueve meses e incluso se mudaron juntos a la mansión de él en Los Ángeles.

La relación era tan seria que el actor, de entonces 48 años, y la actriz cubana, de 33, estuvieron en acuerdo en que ella conociera a Jennifer Garner, la ex de él, y a la madre de él, Anne Christina. Incluso se dijo que Ana recogía eventualmente a los hijos de Affleck en el colegio. Todo parecía que irían al altar, pero en ese mismo 2020 rompieron.

También te puede interesar: Jlo, Jennifer Garner y otros amores que marcaron la vida de Ben Affleck

Se dijo que la ruptura se dio porque estaban en momentos diferentes de sus carreras y que de repente, ella querría ser madre y para él sus tres hijos ya eran suficientes. También se especuló que él querría tenerla cerca y ella estaba priorizando su carrera y eso implicaba ir a muchas ciudades. Como sea la pareja que fue noticia en pandemia rompió.

Ahora que Ana vuelve a ser noticia por la película en la que interpreta a Marilyn Monroe titulada Blonde, concedió una entrevista a la revista Elle donde habla del tema.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

Para comenzar la actriz admitió que salió huyendo de la ciudad de Los Ángeles por la presión y persecución de fotógrafos mientras estuvo con el actor que representó a Batman y que ahora está casado con JLo.

La actriz refirió que su cambio de domicilio, porque ahora vive en Nueva York tuvo ese asedio como “una de las razones por las que me marché de Los Ángeles”.

Así mismo dijo que en la ciudad de las estrellas parece no haber escapatoria cuando se trata de huir de esa presión mediática que ella sintió cuando vivió con ben Affleck en 2020. “Se hizo todo demasiado cuesta arriba. No hay escapatoria. No hay salida. Siempre tienes la sensación de que hay algo que no tienes, que hay algo que falta. Es una ciudad que te vuelve ansiosa”, dijo la actriz que inició su internacionalización con la serie española El internado. “Me hizo darme cuenta de que no era mi sitio” indicando que ahora esta más tranquila en la gran manzana.

Ana de Armas ahora vive un romance con Paul Boukadakis, uno de los jefes ejecutivos de la aplicación de citas Tinder.