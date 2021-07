JLo, Jennifer Garner y otros 5 amores que marcaron la vida de Ben Affleck

El galán de Hollywood, Ben Affleck, ha tenido una vida bastante activa en todo sentido. Como actor y director empezó muy joven, de hecho, ganó, junto a su mejor amigo un Óscar por la película Good Will Hunting, que definitivamente lo lanzó al estrellato. De ahí en adelante, ha tenido créditos en diversas cintas. Su vida personal también ha estado en constante movimiento, no solo por sus amores, sino porque ha admitido lucha contra su adicción al alcohol, razón pro al cual ha estado varias veces internado en rehabilitación.

Volviendo a sus amores, ahora que es centro de atención por su regreso con su novia de hace 17 años, Jennifer López, hay que recordar que se ha enamorado en varias ocasiones. Llama la atención que ha tenido dos novias latinas, que lo han alentado a hablar español, aunque todavía no domina el idioma; también ha terminado y vuelto con más de una de sus conquistas y que no solo con JLo mantuvo relaciones de mensajes de texto por algún tiempo. También hay que mencionar que la fidelidad no es su principal atributo. Aquí un recuento de las mujeres más importantes de su vida, no son todas, pero sí las más que más han impactado su corazón.

CHEYENNE ROTHMAN

Con ella llegó a la fama. Se conocieron siendo muy jóvenes en 1990, durante un campamento de verano cuando estudiaba en la secundaria Cambridge Rindge and Latin High School in Cambridge. Tuvieron una relación intermitente durante hasta 1997, cuando decidieron que no era sano seguir intentando estar juntos. Ella se convirtió en directora de cine, pero no la ha vuelto a ver.

GWYNETH PALTROW

A la actriz británica la conoció en 1997 cuando rodó la película Shakespeare enamorado y el romance duró exactamente ese tiempo de filmación. Ella venía de romper con Brad Pitt. Paltrow lo definió como un hombre espectacular, talentoso, con sentido del humor y con muchos problemas que debía resolver. La pareja volvió a hacer clic un tiempo después cuando rodaron Un vuelco del corazón tres años después, pero esta vez fue el actor quien rompió con ella explicando que no estaba en condiciones de tener una novia formal.

JENNIFER LÓPEZ

Con la cantante la historia es más que conocida, se conocieron en 2002 en el rodaje de Gigli, se enamoraron, disfrutaron, incluso él hizo una pequeña aparición en el video de la canción Jenny from the Block; luego, se comprometieron, pero nunca llegaron al altar como lo habían planeado en 2003. Tiempo después, él explicó sobre la ruptura: “Creí que quería ciertas cosas, pero lo cierto es que no, me sentía perdido, sofocado, miserable y asqueado”, comentó culpando a la prensa por el final de su historia de amor. Jennifer por su parte, insinuó que no fue así y surgieron rumores de una infidelidad por parte de él, que ella no habría podido perdonar. “Sentí que había perdido todo. Me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo y me costó volver a pararme”, declaró tras recordar su ruptura.

JENNIFER GARNER

Poco después de López, conoció a esta actriz durante la grabación de la película Pearl Harbor y luego volvieron a actuar juntos en Daredevil: El hombre sin miedo. Y aunque en ese momento ella estaba casada y él comprometido, la química se dio. Tras un año de romance con un perfil muy bajo y siempre tratando de no dar chance a los paparazzis, se casaron en junio del 2005 en una ceremonia privada en las Islas Turcas y Caicos. Llegaron Violet, Seraphina y Samuel, los únicos hijos que ha tenido el actor. Una década estuvieron juntos Ben y Jennifer, pero hubo una separación primera. Y es que las adicciones de él pusieron a prueba el único matrimonio que él ha tenido. Tras rumores de crisis, y un aviso de divorcio, ella quiso darle una nueva oportunidad y detuvo el proceso. Pero el intento fracasó y en adelante siguieron con la separación. Se habló nuevamente de infidelidad de él con la niñera, pero en una entrevista él responsabilizaría a sus adicciones de su fracaso y se mostraría arrepentido. “Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015, 2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos”. Affleck confesó que esa ruptura había sido su error más grande.

En 2018 Aflleck y Garner firmaron el divorcio oficialmente, pero, ella ha seguido siendo su apoyo, incluso lo ha llevado a rehabilitación y siempre se ha mostrado presta a ayudarlo, por eso Ben se refiere a ella como una mujer maravillosa. Cuando le preguntaron en alguna ocasión si aún la amaba, dijo que así sería siempre.

LINDSAY SHOOKUS

La productora del famoso show de televisión Saturday Night Live también salió con el actor durante algún tiempo en dos temporadas distintas. Hay quienes dicen que se coqueteaban desde 2014, cuando él aún estaba con Garner, e incluso tuvieron una aventura e intercambiaban mensajes románticos vía celular. Fue en julio de 2017, cuando retomaron su romance y pensaron en formalizarlo y mudarse a Nueva York, pero de nuevo los pendientes y demonios de Ben surgieron y rompieron. En 2019 habrían intentado nuevamente estar juntos, pero no funcionó.

SHAUNA SEXTON

En uno de los intermedios que se dio cuando rompió con Lindsay salió por dos meses con esta actriz porno en 2018. Su romance trascendió cuando fueron cenando en el Nobu en Malibú, el mismo donde hace pocas semanas se dio besos con Jlo. Luego realizaron un viaje a Montana, el mismo sitio a donde se escapó con Jennifer López recién volvió con ella. La relación no prosperó porque Ben es mayor casi 20 años que la modelo y surgieron diferencias.

ANA DE ARMAS

La actriz cubana de 30 años, lo conoció cuando Ben ya había salido de rehabilitación y estaba listo para rehacer su vida. Surgió el amor mientras trabajaban en la cinta Deep Water. Trataron de mantener en secreto su romance, pero una escapada a Cuba los delató. Luego decidieron expresar su amor libremente y se convirtió en un idilio de cuarentena. En 2020 vivieron felices en la casa de él en California, pero se especula que cuando hablaron de hijos todo se echó a perder, él no quiere más familia y ella decidió que renunciar a ser madre sería demasiado. Rompieron a comienzos del 2021.