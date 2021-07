Mientras el público disfrutaba de la participación de Ana María Estupiñán en el reality de RCN Master Chef, quien salió del concurso este domingo 18 de julio, la actriz, que recientemente protagonizó Amar y Vivir, vivió una dura etapa de su vida por cuenta de la salud de su suegra Magnolia.

También te puede interesar: Declaraciones de Marbelle hacía Alicia Machado estarían en manos de abogados

La misma Ana María reveló que la señora estuvo casi dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnósticos desalentadores, pero finalmente se salvó. La actriz subió una foto familiar contando este testimonio de vida, admitiendo que hubo momento en los que se les iban las fuerzas. “Magnolia, yo sé que no te gusta tanta exposición pública, pero hoy quiero honrar tu vida públicamente. Eres muy fuerte, eres una mujer valiente, una guerrera que no dejó de luchar, de creer y de confiar en ese Dios todopoderoso. Dios, qué bueno eres, que poderoso eres y qué amoroso eres; creo que muy pocas veces había experimentado tangiblemente lo real, poderoso y sobrenatural que eres mi buen Dios ¡GRACIAS! Mi suegra como muchos de ustedes saben, estuvo muy grave por COVID en la UCI, fueron reportes y reportes con solo noticias negativas; había días que se nos iban las fuerzas, ya no queríamos pedir más, creer más ni confiar más porque nos daba miedo que lo que estábamos esperando no sucediera cómo nosotros queríamos; fueron semanas de ver a mi esposo llorando por ahí, preguntándose mil cosas con unas ganas horribles de ir a ese hospital y meterse como fuera a ver y abrazar a su mamá. Pero Dios nos regaló promesas que nos llenaron de fuerzas para creer, para seguir confiando”.

La actriz finalizó su escrito explicando cómo se aferraron en familia a su fe y envía un mensaje de esperanza a quienes están pasando por situaciones similares.

Su esposo Matty, con quien hace poco cumplió dos años de casada también se refirió a lo ocurrido y mencionó que a su madre además del covid, la afectaron tres bacterias y se sobrepuso gracias al mencionado milagro.

También te puede interesar: Exreina Andrea Tovar se casa por segunda vez en menos de un mes