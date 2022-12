Andrea Guzmán, de Dejémonos de Vargas, superó el cáncer dos veces. Así lo logró

“Estaba grabando Pedro el escamoso y había notado que tenía una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día viendo una escena al aire noté que la bola estaba crecida y decidí ir al médico. Me hicieron una biopsia y me dijeron que tenía células cancerígenas”. Era 2001 y Andrea Guzmán, quien para la época tenía 22 años, se asustó mucho porque el diagnóstico de cáncer en la tiroides indicaba que habría que operar con urgencia. No entendía cómo eso le ocurría si en su familia no había antecedentes y ella era una persona saludable.

“Recuerdo que también sentí temor por decir algo en la novela y me quedara sin trabajo, así que casi en secreto se lo conté a producción para que me permitieran unos días sin grabar y poderme someter a la cirugía”. Así fue y Andrea superó rápidamente esta primera experiencia. Sin quimioterapias ni otros tratamientos. Una medicina de por vida para suplir la falta de la tiroides fue la recomendación médica. “Al principio fue duro. Te cambia el estilo de vida, los primeros meses te deprimes, te da mal genio, pero luego te vas acoplando; te dan la cantidad de medicina exacta que necesitas”. En realidad, lo que siguió en la vida de Andrea fue total agradecimiento por no padecer una enfermedad avanzada sino haberla descubierto a tiempo.

UNA NUEVA ALERTA PARA ANDREA GUZMÁN

Cuatro años después de superar el cáncer de tiroides, un examen médico de rutina como lo es la citología le traía una nueva mala noticia: tenía células cancerígenas en el cuello uterino. Una vez más sintió miedo, pero, con la lección aprendida años atrás, entendió que la actitud, el positivismo y las ganas de superar el obstáculo complementan el tratamiento cuando se tiene un resultado como éste. “En ese momento la intervención fue cortar un pedazo del cuello y afortunadamente tuvo éxito y luego del tratamiento quedé libre de las células”. Luego vino su primer embarazo que la sorprendió cuando estaba viviendo en Inglaterra. Allí los médicos le dijeron que vendría un tiempo de gestación de alto riesgo y le sugirieron una operación. Una vez más tuvo miedo, porque esto podría en peligro su babé, así que decidió hablar con su especialista en Bogotá quien le recomendó no dejarse operar.

ANDREA GUZMÁN SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y LA PREVENCIÓN

Andrea no permitió una intervención. “Tuve un embarazo perfecto y nació Micaela”. Hoy la niña tiene 12 años. Más tarde llegó su segunda hija, Martina, quien tiene 7 años. Andrea está libre de cáncer, pero no baja la guardia. Semestralmente se practica sus exámenes de rigor, sigue teniendo una vida sana donde la alimentación es vital, hace ejercicio, mantiene el entusiasmo y disfruta plenamente de lo que la vida le ofrece. “Yo no podría decir qué hacer o que no porque en mi situación no entendí porque me tocaba a mí que había sido tan sana y saludable, simplemente creo que eran procesos por los que tenía que pasar y aprender de ellos. Más que víctima o luchadora creo que soy muy afortunada porque en ambas ocasiones lo supe a tiempo y no tuve que padecer todo lo que sufren las personas que descubren la enfermedad en etapas avanzadas. Obviamente en su momento tuve miedo y fue difícil pero ahora estoy perfecta. Lo que sí recomiendo es hacerse los exámenes de rutina siempre, seguir la instrucción médica y mantener el entusiasmo. Creo plenamente que el cuerpo se beneficia cuando uno piensa positivo. Hay que buscar sanación desde adentro y en mi caso la familia también fue vital”.

