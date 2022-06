Harry Styles, la estrella rica que se viste de Gucci, fue pobre y pasó necesidad

Harry Styles Foto: Pham

En menos de cinco años Harry Edward Styles, más conocido como Harry Styles se ha convertido en la estrella británica mundialmente reconocida. Ahora vuelve a ser noticia porque hace parte de los cinco ingleses menores de 30 años más ricos. El artista que llegará a Colombia en noviembre próximo con su tour, nació en Redditch, Worcestershire, Inglaterra el 1 de febrero del 1994.

Siendo aún muy niño, su familia se trasladó a Holmes Chapel, Cheshire donde vivió buena parte de su vida junto a sus padres Desmond Styles y Anne Cox y su hermana mayor Gemma. Harry Styles conoció el drama y la tristeza a sus 7 años cuando sus padres se divorciaron. Él permaneció con su madre, pero pronto llegaron los problemas económicos.

La niñez de Harry Styles

Anne se volvió a casar y Harry tuvo una buena relación con su padrastro Robin Twist. Sin embargo, la economía de la familia no era suficiente para solventar los gastos en clases de música o arte que deseaba Harry, quien definitivamente tenía una gran sensibilidad. Harry no se dio por vencido y se empleó en una panadería medio tiempo para ganar dinero extra y poder ir a clase de música.

En su trabajo, que combinó con sus tradicionales estudios, se dedicó no solo a oficios de panadería, sino a quehaceres varios que incluían limpieza y trámites.

Por aquella época Harry pensaba que podría estudiar fisioterapia o derecho. La música era su pasión y por ello siendo adolescente formó su primera banda musical llamada White Eskimo al lado de 3 amigos de escuela: Nick Clough, Haydn Morris y Will Sweeney, con este último participó en una “Batalla de bandas” en el 2009, cuando fue a Factor X, donde finalmente fueron ganadores.

Harry Styles en One Direction

Justamente fue su paso por Factor X, en 2010, donde cantó la canción de Stevie Wonder, “Isn’t She Lovely” el que cambió su vida, pues fue escogido como finalista. El concurso lo obligó a separarse de su banda White Eskimo y fue sugerido para ser parte del naciente One Direction, que se convirtió en la banda musical más exitosa de Reino Unido de la década,

Curiosamente One no ganó el concurso, pero Simon Cowell, el jurado del reality se convirtió en su primer inversionista, pagó 2 millones de libras para que One Direction firmara contrato con el sello Syco Records. El primer disco de la agrupación llegó en 2011 y se convirtió en el gran fenómeno musical.

Después de cinco álbumes y seis años la famosa banda se disolvió y Styles le apostó a grabar en solitario. Al tiempo que publicó su primer álbum que lo lanzó al esttellato y que tituló con su nombre, decidió debutar en la actuación bajo el mando de Christopher Nolan en la cinta Dunkurque. Pero el éxito de su carrera nublaría cuando su padrastro falleció de cáncer ese mismo año.

Tres años después, en 2019 Harry lanzó Fine Line, álbum que significó su consagración. Con temas como Watermelon SUgar o She se ubicó en las listas de preferencia.

Ahora se habla de un Harry que además de artista también es ícono de oda y el representante de la nueva masculinidad. Sus atuendos, su gusto por lo femenino y sus posturas sexis en conciertos lo han convertido en una estrella que marca la tendencia. Eso sin contar que también tiene su propia línea de productos de belleza que incluye artículos como esmaltes para cualquier género.

Es embajador de Gucci y a su relación con Alessandro Michele se le atribuye el buen gusto y la elegancia de sus outfits en escenarios y las galas a las que acude.

El poder que Harry ha adquirido en la moda no puede dudarse de ahí que Vogue USA lo haya seleccionado como el primer hombre en parecer en su portada. EN el reportaje habló del gusto que siente vistiendo prendas bien sea de hombre o mujer.

Hace pocos meses lanzó su tercer álbum y como era de esperarse su sencillo As it was, ha cautivado la atención de sus seguidores logrando situarlo en la cabecera de las listas los expertos hablan de un ídolo joven que cautiva con su presencia escénica, su voz y un talento indiscutible que puede ser sucesor de estrellas como Elton John.

La de Harry es la historia de alguien que ha procurado, soñado y luchado por una carrera y lo ha obtenido con creces.