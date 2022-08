Andrés García, la increíble historia del galán mexicano que se apaga

A sus 81 años, el actor, considerado un símbolo sexual, con más de 70 películas, 30 telenovelas, además de series y obras de teatro, vive la recta final de su vida. Ha superado cáncer de próstata, leucemia y ahora enfrenta cirrosis.

Andrés García no nació en México, sino en República Dominicana, aunque su familia es española. Sin embargo, es el primer símbolo sexual que la televisión y el cine azteca tuvieron. A los 30 años ya era uno de los actores latinos más taquilleros del cine. García, quien nació en mayo de 1941, en Santo Domingo, es hijo del aviador español Andrés García, quien tuvo que exiliarse en República Dominicana con su familia al inicio del franquismo. Luego salió de la isla para radicarse en Acapulco, Guerrero, donde finalmente Andrés hijo se convertiría en galán.

Andrés García fue considerado uno de los galanes de Latinoamérica. Con sus declaraciones siempre ha causado revuelo. Foto: Getty

Andrés García fue lanchero

El asunto fue casualidad. Andrés, que vivía en la opulencia, decidió divertirse un poco siendo lanchero. Unos productores de cine, al verlo joven, guapo, alto, de ojos claros, sin dudarlo, le propusieron trabajar en una serie de televisión. No le ofrecieron un figurante, sino el protagónico. Así llegó Chanoc, película en la que encarnó al personaje homónimo. Rápidamente obtuvo popularidad y filmó película tras película. En Latinoamérica se hizo famoso en Pedro Navaja y El niño y el papa. Las telenovelas no tardaron en aparecer, y Andrés se convirtió en el galán por excelencia, al lado de las más bellas de la pantalla mexicana. Tú o nadie, con Lucía Méndez, lo llevó a una internacionalización definitiva. En Colombia también estuvo en producciones como Herencia maldita. Su llegada al país fue registrada por los medios como el arribo de la gran estrella mexicana del momento. En su vida personal siempre se habló de romance con sus coestrellas, que pocas veces desmintió. Sin embargo, solo se casó tres veces. Con Sandra Vale, en 1967, con quien tuvo dos hijos, Andrés y Leonardo, ambos actores. El último sigue vigente en la pantalla mexicana, mientras que el mayor reside en Estados Unidos. En 1974 contrajo nupcias con Andrea Ampudia, con quien tuvo una hija, Andrea, presentadora de televisión, también residente en Estados Unidos. En el 2013 se casó con Margarita Portillo y en el 2108 se divorció, sin embargo, es ella quien lo ha cuidado en los últimos años de su vida.

Las enfermedades del galán

Sufrió de cáncer de próstata y leucemia, pero superó estos males gracias a los tratamientos médicos. Cuando Andrés, ya retirado de la actuación, trabajaba en producir la serie sobre su vida empezó a padecer otros graves problemas de salud. Luego de una caída, que le produjo una lesión en la cabeza, volvió a lastimarse y, poco a poco, a lo largo de las últimas semanas, el público ha visto cómo se deteriora su estrella. El mismo artista graba videos, que sube a su canal, donde asegura que su final está cerca. El actor y productor no se anda con rodeos: “Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, mencionó hace poco en una de sus grabaciones, luego dejó al descubierto que tener tantos dolores lo había hecho contemplar la posibilidad del suicidio.

Los hijos de Andrés García

Su relación con sus hijos no ha sido la mejor, y en momentos distintos de su vida ha dado fuertes declaraciones en contra de ellos. Ahora ha limado asperezas con Andrés y Leonardo, pero con Andrea ha sido distinto. Él la desconoce y aseguró que no la incluirá en su herencia. Este último aspecto también ha sido noticia porque ha amasado una importante fortuna. Recientemente reveló cómo repartirá sus bienes: 10% para cada hijo, incluida Andrea, otro 10 para su hermana y un 10 más para su ex que lo cuida. La sorpresa fue que el restante 50% será para el actor y empresario Roberto Palazuelos, con quien no tiene vínculo familiar, pero es quien se ha encargado de administrar sus bienes por años.

Y como en la historia siempre hay cabida para un escándalo más, recientemente Roberto Palazuelos y Andrés García entraron en confrontación porque el actor acusa a su mayor heredero de amenazar a uno de sus hijos y a él mismo. García, al mejor estilo de los antiguos galanes, lo citó a un duelo con armas.

