Julio Iglesias, el hombre detrás de meme, sus mujeres, miedos y verdad

Julio Iglesias cumplirá 79 años Foto: GettyImages

Cada vez que llega el mes de julio los cibernautas acuden a la imagen del que fuera el cantante en español más exitoso en las décadas de los 70 y 80: Julio Iglesias. Su rostro recorre las redes con expresiones como: ´llegó julio´, ´ya casi se acaba julio y llega agosto´, pero, aunque su cara ya es familiar incluso para quienes nunca lo han oído cantar, no todos saben quién es Julio Iglesias, quien fuera el galán de su época y pronto cumplirá 79 años.

¿JULIO IGLESIAS TUVO 3.000 MUJERES?

En el 2019, 50 años después de lanzar su primera canción salió al mercado una biografía que desmitificó la estrella. Para empezar, acabó con el mito que hizo carrera durante años que decía que el español sumó 3000 mujeres en su cama y algunas de sus sexis poses eran producto de dolencias.

Yo canto, fue el primer álbum de Julio Iglesias, considerado por muchos como el intérprete más grande en español que ha existido. Se estima que a lo largo de su carrera ha vendido 300 millones de discos, de un total de 80 trabajos y ha cantado en 14 idiomas. Y para los que piensan que fue en el siglo XXI que los hispanoparlantes conquistaron lo anglo y se dieron los dúos, es bueno recordarles que Iglesias cantó con Diana Ross, Frank Sinatra y Stevie Wonder; compartió tarima con Bob Dylan y también cantó en navidades de la Casablanca.

Pero Julio Iglesias no ha sido noticia solo por su carrera, es más, generalmente es su vida privada o personal la que ocupó los titulares. Una de ellas, tal vez la más popular fue cuando el diario británico The Daily Mirror publicó que el artista había confesado haberse acostado con cerca 3.000 mujeres. “Es verdad que he disfrutado de la fascinación de vivir intensamente. Pero de eso a que duerma con 3000 mujeres”, le habría dicho a su manager advirtiéndole que no lo fuera a desmentir. Su representante en esa época era Alfredo Fraile, quien simplemente se hartó del cantante y lo dejó, como también ocurrió por esa época con su primera esposa la filipina Isabel Presley, que además fue la madre de sus tres hijos mayores. Chabeli, Julio y Enrique.

LAS MUJERES DE JULIO IGLESIAS

La Preysler tenía por qué estar hastiada con los idilios de su marido, algunos inventados y otros más bien reales, sobre todo porque cada vez que lo llamaba una voz femenina era la que contestaba. La historia de amor entre la pareja había empezado gracias a la insistencia de él que apenas la vio le dijo a su manager que era la mujer de su vida. El representante le dijo que ya había pronunciado esa misma frase. En esa ocasión parecía ser verdad, por eso se dio a la tarea de la conquista y pronto ella resultó embarazada. Llegó la boda y ella lloró tanto que el cura que los casó declaró posteriormente que nunca había visto una novia que llorara tanto.

En 1990, el artista con 46 años, vio en el aeropuerto de Yakarta a Miranda Rijnsburger, una modelo holandesa, quien tenía 24, y una vez más dijo que era la mujer de su vida. La conquista tampoco fue fácil, pues ella conocía la fama del artista. Una vez más se salió con la suya. Miranda resultó la mujer de su vida y hasta hoy siguen casados. Tienen 32 años juntos y cinco hijos. Con ella se casó luego de 20 años de convivencia y en frente de sus retoños.

Con la fama de casanova es casi normal que Julio tenga un buen número de descendientes, lo curioso es que la mayoría ha sido en sus matrimonios. Sumaron ocho hasta el 2019, cuando un tribunal dijo que había un noveno. María Edite Santos demostró que cuando era bailarina tuvo un romance de una semana con al artista y fruto de esos encuentros nació Javier Sánchez Santos. Ambos habían batallado legalmente desde 1992 por demostrar la paternidad y finalmente la ley les dio la razón. Javier es un año menor que Chabeli, la primogénita de Iglesias.

La famosa pose donde se pone las manos con el micrófono en el pecho y cierra los ojos no fue pensada. “Era extremadamente tímido cuando empezó su carrera, no sabía qué hacer con las manos”, relata el autor, así que se las metía en los bolsillos. El sastre entonces le hizo un vestido con bolsillos sellados y en adelante improvisó. El libro relata además que luego del accidente que sufrió en 1963 paralítico un buen tiempo, y lo obligó a dejar su carrera como futbolista en el real Madrid, su sistema nervioso funcionaba al 65% y cerrar los ojos lo ayudaba a concentrarse.

LOS AÑOS DE JULIO IGLESÍAS

El año pasado surgieron imágenes de Julio en muletas, incluso se habló de que estaba en silla de ruedas y sus admiradores preguntaron por qué estaba así. Él de inmediato salió a expresarse. “Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20″.

Hace poco volvió a ser noticia por haber comprado una mansión dentro de un yate. Nada raro realmente para una estrella que también se ha dedicado a aumentar su fortuna con bienes en República Dominicana, Nueva York, Miami, España y Polonia por mencionar algunas de las ciudades donde tiene propiedades.