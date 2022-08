“He perdido la cordura”: Andrés García se quemó la garganta

Desde hace varias semanas, el reconocido actor Andrés García generó preocupación entre sus fanáticos, pues está enfrentando serios problemas de salud que hicieron que su hospitalización fuera urgente. Actualmente, la mayor parte del tiempo, el actor de El cuerpo del deseo permanece postrado en una cama, en su casa, en una playa de Acapulco, en México.

Te puede interesar: Andrés García reveló cómo quiere morir: “no quiero vivir así”

Dentro de los quebrantos de salud que lo quejan actualmente están la fibromialgia, la osteoartritis, la cirrosis, y los dolores producidos por una fuerte caída que tuvo hace unos días.

¿Cómo se lastimó la garganta Andrés García?

Ahora, el actor sumó un nuevo problema más a su salud que empeoró en los últimos días, según él, por una mala decisión.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Alana y Samara, las gemelas que son un testimonio de vida

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa De primera mano, Andrés García confesó que, por hacer unas gárgaras con yodo sin diluir, terminó quemándose la garganta. “Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, pero era casi normal, digamos. Iba a hacer una entrevista y dije: ‘Me voy a limpiar la garganta’ y me eché eso de yodo, Isodine, pero volvemos a la torpeza de los viejos: en lugar de medirle, no más eché un ching... de Isodine, un poquito así de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta”.

Vea también: El actor Andrés García se encuentra hospitalizado: “estoy cerca de mi final”

El actor, recordado por su participación en importantes novelas como El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas, Herencia maldita, La mujer prohibida, La gemelas, entre otras, confesó que en el estado en el que se encuentra, ya no está tomando las mejores determinaciones. “Yo ahora estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura, y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era ‘la torpeza de los viejos’, porque las decisiones que tomo no son las adecuadas para nada”. Eso, ha causado que el actor ya no pueda hablar muy bien, generando preocupación en sus seres queridos.

Andrés García insiste con el tema de su muerte

El veterano actor aseguró, entre otras cosas, que las afecciones que presenta actualmente lo mantienen vulnerable, afirmando que su panorama de vida no es muy alentador. “Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido, porque ya son muchos meses de mucha diarrea, que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que ésta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí