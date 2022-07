Andrés García reveló cómo quiere morir: “no quiero vivir así”

Desde hace varios meses, el reconocido actor recordado por su participación en las producciones El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas, Herencia maldita, La mujer prohibida, La gemelas, entre otras, ha tenido que enfrentar serios problemas de salud.

Lejos de los sets de televisión, el actor, considerado uno de los máximos exponentes de la televisión mexicana, ha dicho en varias oportunidades que se encuentra en la recta final de su vida. En los últimos días sufrió una fuerte caída que lo tiene postrado en una cama, sumado a otros quebrantos de salud como la fibromialgia y la osteoartritis, que le producen fuertes dolores. Como si fuera poco, también estaría padeciendo cirrosis, causado por excederse durante toda su vida con el consumo del alcohol.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, el actor afirmó: “desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, ‘bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”.

Esta sería la forma en la que quisiera morir el actor Andrés García

El actor de 81 años se encuentra bajo los cuidados de su esposa Margarita Portilo. En un video que fue publicado hace pocos días en su canal de YouTube, se escucha de fondo a la señora hablar sobre los síntomas de la cirrosis. “Acumulación de líquido en el abdomen, confusión, somnolencia, dificultad en el habla”.

Mientras la mujer hablaba, Andrés, quien se observa bastante decaído, replicó: “exacto, eso tengo”. Enseguida, le pidió a su esposa llamar a una doctora, pues no quería seguir viviendo así. “No quiero vivir así. Háblale a la doctora Margarita a ver cómo estamos con la pastilla, y en su momento me la tomo y luego el asunto es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”. Entre risas, Margarita le respondió que eso no se podía hacer porque no era un “vikingo”.

La revista TvyNovelas se comunicó con el actor y le preguntó sobre sus deseos de quitarse la vida. Ante eso, respondió: “Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo quiero morir, yo preferiría morirme acaban con los cabr…, meterme donde habitan los malos y acabar con ellos”.

