El actor Andrés García se encuentra hospitalizado: “estoy cerca de mi final”

Andrés García es uno de los máximos exponentes de las telenovelas mexicanas. Durante toda su carrera artística fue catalogado como todo un galán gracias a su arrolladora personalidad, sus encantos masculinos y, por supuesto, a su talento.

Después de haber realizado más de 100 producciones, incluidas novelas, películas, series y obras de teatro, Andrés García se encuentra retirado del mundo del espectáculo. Su ausencia, desde hace un tiempo ha sido ocasionada por sus quebrantos de salud. Su última aparición artística fue en la serie Hay alguien ahí, en el 2009. Ahora se encuentra en su casa en Acapulco, México.

De acuerdo con unas declaraciones que brindó hace un tiempo a una revista mexicana, el actor afirmó estar en sus últimos años de vida, declaración motivada por varios problemas de salud que lo han aquejado. “Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”.

Andrés García fue hospitalizado

El reconocido actor, recordado por su participación en El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas, Herencia maldita, La mujer prohibida, La gemelas, entre otras, fue hospitalizado después de sufrir un golpe en la cabeza.

Andrés, de 81 años fue traslado a un centro médico, luego de haber publicado un video en su canal de YouTube donde se mostraba en una cama, débil y con una fisura en su cabeza, producto de la aparatosa caída. El actor preocupó a sus fanáticos con la descripción del clip , donde escribió que se acerca su final. “Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

¿Cuál es la última voluntad del actor Andrés García?

Según lo que dijo en el programa Hoy, quiere que cuando muera sus cenizas sean enterradas en la playa de su casa en Acapulco y que queden al lado de las de su padre. De igual manera, el actor ya realizó su testamento que dice que los herederos de su fortuna son su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, sus dos hijos Leonardo y Andrés, la madre de ellos, Sara Vale, y su amigo, el actor Roberto Palazuelos.

