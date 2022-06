“Siempre me he sentido solo”: Brad Pitt reveló sus problemas con el alcohol

Brad Pitt es una de las caras más reconocidas no solo en Hollywood, sino a nivel mundial. El actor de Oklahoma ha sido catalogado casi desde el inicio de su carrera, en 1987, como uno de los galanes más admirados de la pantalla grande.

Te puede interesar: ¿Brad Pitt confirmó su retiro del cine?: “mi tiempo en Hollywood terminó”

Su carrera profesional ha sido brillante; sin embargo, uno de los escándalos más sonados fue su divorcio con la también actriz Angelina Jolie, en el 2016. En ese momento, los actores aseguraron que la separación se dio por diferencias irreconocibles, sin embargo, se dijo que la razón principal fue un altercado que tuvo Brad con su hijo Madoxx. El actor fue acusado de agredir física y verbalmente a su hijo. Al parecer, esta situación habría propiciado que Angelina solicitara el divorcio.

Brad Pitt: lo tiene todo, pero se siente solo

En una entrevista con la revista GQ, el protagonista de Sr. y Sra. Smith, se sinceró y reveló varios detalles de su vida personal, entre ellos, que sufrió de depresión y que esta terminó afectando su estado emocional. “Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”, dijo la estrella de Hollywood, quien confesó que pese a que triunfaba en el cine, internamente moría en la depresión.

Te puede interesar: ¿Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos otra vez después de 17 años de divorcio?

Alcohólicos Anónimos, uno de sus refugios tras la depresión

La profunda tristeza que enfrentaba Brad Pitt luego de su sonado divorcio con Angelina Jolie, lo llevó a tocar fondo hasta el punto de tener problemas con el alcohol. Tanto, que, al final, tuvo que ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. “Un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”.

Pese a su difícil situación, Brad Pitt logró encontrar la felicidad. “Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento (...) Creo que todos tenemos el corazón roto”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pero, contó, los buenos momentos llegaron a su vida. “La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida”.