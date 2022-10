Andrés García ya no se quiere morir: “Le pido a Dios que me dé más tiempo”

Andrés García es un actor mexicano que lleva semana ocupando titulares en la prensa latinoamericana debido a sus quebrantos de salud y a declaraciones suyas en las que confiesa que siente que su final está cerca. García que ha superado distintos quebrantos de salud a lo largo de su vida como el cáncer, manifestó la semana anterior que siente que sus días están terminando, incluso mencionó que está haciendo arreglos para la que sería su despedida final y especificó la canción que deseaba sonara en su funeral de autoría de Juan Gabriel.

Andrés García fue considerado uno de los galanes de Latinoamérica. Con sus declaraciones siempre ha causado revuelo. Foto: Getty

Ahora Andrés García concede una entrevista a la revista mexicana Tvynovelas e indica que en realidad quiere una nueva oportunidad y vivir más tiempo, lo cual significa que está deseoso de superar la cirrosis que lo aqueja y que es su padecimiento más grave.

ANDRÉS GARCÍA CONFIESA: “ES LA PEOR ENFERMEDAD DEL MUNDO”

Recordemos que hace pocos días cayó en su casa y eso le ha derivado en más dolencias. Cuando ello ocurrió instó a sus seguidores a cuidar su salud y evitar excesos, pues hoy es consciente de que su enfermedad es debido a que en el pasado se sobre pasó con la ingesta de alcohol. “Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo… No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable”, dijo la semana anterior el actor de 81 años

Volviendo a sus nuevas declaraciones. “Esta es la peor enfermedad del mundo y te lo digo yo que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos tengo huesos rotos, me ha caído de trapecios y sin duda, esta es la más desagradable del mundo”, indicó el actor que admitió lo dura que es la enfermedad, pero también que está dispuesta a vencerla “Solo le pido a Dios que me dé tiempo”, dijo al tiempo que mencionó quiere estar para supervisar la serie sobre su vida que está en planeación.

