Armie Hammer señalado de canibalismo y abuso sexual revela que fue violado de niño

Armie Hammer, el actor de Llámame por tu nombre y (Blanca Nieves) Espejito espejito se convirtió en el centro de atracción de los medios en el 2021 cuando fue acusado de acoso y abuso sexual e incluso, canibalismo. El actor perdió varios contratos después del escándalo. Uno de ellos fue el coprotagónico de la película Una boda explosiva, junto a Jennifer López; un rol importante en la nueva versión de El padrino, que ya se estaba rodando en aquella época, y otro personaje en la cinta The billion dollar spy, por mencionar algunos de los proyectos que lo excluyeron. Entró en rehabilitación, en Florida, en mayo del 2021 por su adicción al sexo, al alcohol y a las drogas.

Armie Hammer entró a rehabilitación en el 2021 Foto: Getty images

En diciembre de ese año completó el tratamiento, en el cual lo apoyó su exesposa Elizabeth Chambers. Recordemos que la pareja tuvo dos hijos: Harper, de 8 años, y Ford, de 6. Y es que, a pesar del escándalo, ella ha procurado estar pendiente de su ex, con quien estuvo casada durante diez años y se separó en el 2020.

También hay que mencionar que en medio del escándalo, su agencia de representación le canceló el contrato. De alguna forma, Armie fue repudiado por la industria hollywoodense.

Armie Hammer, señalado de canibalismo, se alejó del cine

Poco a poco, Armie se fue alejando del mundo del cine o más bien ese mundo lo alejó. Courtney Vucekovich, una de sus acusadoras, dijo que era una monstruo y también aseguró que gustaba del canibalismo. “Me dijo que quería romperme una costilla, cocinarla a la barbacoa y comérsela”, mencionó en su momento indicando que le temía y lo encontraba tan peligroso como el famoso Hannibal Lecter.

Inesperadamente el pasado 3 de febrero, Armie rompió el silencio y concedió una primera entrevista que resultó explosiva. En ella admite que, sí tuvo conductas abusivas en contra de sus exparejas. No obstante, negó haber violado a alguien, ya que aseguró que la mujer que lo señala fue su amante a lo largo de 4 años y todo lo ocurrido íntimamente fue consensuado. El actor consideró que su ella planeó una estrategia para acusarlo.

Armie arrepentido

“Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un cabrón y un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor”, dijo Hammer.

El protagonista de Llámame por tu nombre admitió que las “prácticas de poder” en las cuales pudo abusar emocionalmente de sus exparejas se dieron porque su fama derivó en un desequilibrio para él y calificó su conducta de “egoísta”.

Otras de las declaraciones que el artista hizo fue sobre el intento de suicidio que tuvo, en medio del escándalo. “Me adentré en el océano y nadé tan lejos como pude esperando ahogarme, ser arrollado por un barco, o devorado por un tiburón”. También recordó que sus ideas terminaron cuando vio a su familia. “Entonces me di cuenta de que mis hijos estaban en la orilla, y que no podía hacerles eso”, completó.

Pero sin duda la declaración que sorprendió a sus seguidores fue la que hizo sobre un duro episodio de su infancia, que originó su gusto por prácticas sumisas y dominantes en sus relaciones sexuales. Aseguró haber sido abusado sexualmente pro un sacerdote protestante y amigo de la familia a sus 13 años. “Eso hizo que la sexualidad entrara en mi vida de una manera en la que estaba completamente fuera de mi control”. Indicó que esta experiencia marcó su vida sexual.

“En esa situación estuve indefenso. La sexualidad me fue introducida de una manera aterradora en la que yo no tenía el control. Entonces mi interés se desarrolló de esa manera: sexualmente, quiero tener el control en la situación”, añadió el actor.

Sobre un eventual regreso a la actuación Hammer siente que la industria a la que pertenece es dura. “Siento que es lo que falta en la cultura de la cancelación y todo este negocio de la masa concienciada. En el momento en que alguien hace algo mal, lo tiran a la basura. No hay posibilidad de rehabilitación. No hay posibilidad de redención. Alguien comete un error, y lo nos deshacemos de él como si fuera una cámara desechable rota. Robert y otros son ejemplos de lo que significa para un ser humano experimentar dolor y luego crecer. Y ese aspecto es algo a lo que aspiro”, ha señalado el actor refiriéndose a Robert Downey Jr quien también cayó en desgracia fue a la cárcel y luego se redimió y recobró su prestigio y fama. No obstante, cree que a él no será tan fácil, pues ahora la industria es de alguna manera, implacable.