Jennifer López y su lucha para que Ben Affleck no recaiga en el alcohol

La pareja saliendo del concierto Global Citizen en Nueva York Foto: The grosby Group

En los últimos días Jennifer López y Ben Affleck han sido noticia por un video donde aparentemente discuten y él le asegura que no ha bebido nada. En la imagen se ve que JLo prueba una copa de vino, sin dejar de mirar a su esposo, quien le dice “Jen”, como suplicándole que le crea. Algunos han criticado a López por beber delante de él, quien ha superado los problemas de alcohol gracias a los procesos de rehabilitación que ha tenido en años anteriores. Otros, dicen que en realidad, ella está corroborando que la copa, de la que cree que él tomó, no sea alcohólica. Como sea, el video ha traído de nuevo a colación los problemas que en el pasado tuvo Ben Affleck con el licor y la preocupación permanente por parte de su ahora esposa, porque no recaiga. El material habría sido grabado en una fiesta por la première en Hollywood de la nueva película de JLo, Shotgun Wedding, ocurrida el 18 de enero.

Anteriormente se ha dicho que ella vigila que en casa no hay licor para evitar que Affleck caiga en tentación, incluso se dice que cuando aceptó casarse con él, quedó claro que nunca podría recaer, de lo contrario, la relación estaría en peligro.

También podría leer: ¿Por qué Jennifer Garner es la ex perfecta para Ben Affleck?

Affleck habría vivido un tiempo de estrés y ansiedad en los días anteriores a la boda por los preparativos de la misma, que hubieran desencadenado una crisis, pero al parecer, se mantuvo sobrio con el apoyo de la cantante.

Lee más noticias de Ben Affleck y Jennifer López Entérate por qué se dice que Ben Affleck sería infeliz junto a JLo Revelan que Ben Affleck Lee por qué sería infeliz Ben Affleck Ben Affleck no sería feliz con Jennifer López. Su familia está preocupada por su estado Aquí te mostramos cómo es la casa de JLo y Ben Affleck en su interior La cantante Jennifer López mostró su casa en sus redes sociales Descubre cómo es la mansión de JLo Conoce el interior de la mansión de Jennifer López y Ben Affleck

Las adicciones de Ben Affleck

La última vez que el actor que interpretó a Batman ingresó en una clínica de rehabilitación fue en Malibú, en agosto de 2018. Su exesposa Jennifer Garner fue quien lo llevó, pese a que ya estaban separados.

La primera vez que pasó por un centro similar había sido en el 2001. Quince años después recayó, entró en tratamiento y al parecer era consciente del problema.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

“Ya terminé el tratamiento por adicción al alcohol, algo que he debido enfrentar en el pasado y seguiré haciendo”, dijo Affleck. “Quiero vivir al máximo y ser todo lo buen padre que pueda”, refiriéndose a los esfuerzos por recuperarse en beneficio de Violet, Seraphine y Samuel, los tres hijos que tuvo con Garner.

Jennifer López y Ben Affleck lejos de los casinos

Aunque él no se ha referido a problemas con el juego ha trascendido que en el pasado sí tuvo excesos en los casinos. Ese inconveniente también sería un asunto que Jennifer López conoce y por ello, no acude a este tipo de lugares con su marido.

También hay que señalar que algunos de estos establecimientos de juego en Hollywood desde el 2014 le tienen la entrada prohibida a Affleck y fue declarado persona no grata por su habilidad para contar cartas y ganar mucho dinero.

“Me tomó un tiempo aprender y convertirme en un jugador de Blackjack decente. Y una vez que lo logré, entonces los casinos me pidieron que no jugara”, dijo sobre su prohibición para ingresar, aunque luego, en una entrevista, aseguró que en realidad es bienvenido. “Hubo unos cuantos casinos que me dijeron que no podía jugar al Blackjack porque sabían que contaba cartas, pero que podía ir a cenar o a ver un espectáculo”.

Aquí más historias de vida de los famosos

Como sea JLo sufre en carne propia la incertidumbre de lo que significa estar junto a un exadicto y lo apoya constantemente para evitar que sucumba a la tentación del alcohol o el juego.