La reina que fue víctima de bullying y ahora lucha contra él

LAURA BARJUM

Laura Barjum siempre ha sido una mujer bella que ha llamado la atención, sin embargo en sus tiempos de colegiala las mejillas redondas, su lunar prominente, su contextura gruesa e incluso su altura fueron motivos de burla y crítica. Hoy, su lucha es por evitar ese tipo de maltrato en los colegios y decir que es posible brillar. El ejemplo es ella misma.

Bye Bye Bullying no es una fundación tradicional. No tiene sedes y el tema tampoco es económico. La cartagenera Laura Barjum, Señorita Colombia 2017, prefiere denominarlo un movimiento en el que los niños y los jóvenes sean los protagonistas. Bye Bye Bullying nace de su propia historia. “De mis ganas de que nadie más vuelva a vivir lo m ismo que yo viví, de ver todos los días noticias desgarradoras sobre niños que no sobreviven a esta problemática –se refiere al bullying-. Nace de enterarme de que Colombia es el segundo país en Latinoamérica, después de República Dominicana, con más casos de acoso escolar. Algo preocupante que debe cambiar con el hecho de poder decirles a los chicos que siendo amables y tolerantes se llega mucho más lejos”. Y es que el lunar carnoso al lado derecho de su boca fue quizás lo más criticado cuando lucía su uniforme de estudiante y se veía gordita. Sus amiguitos fueron crueles, pero también tenía una familia que la adoraba, que le daba seguridad y no permitía que se amilanara. Ese apoyo, sin duda, fue la base para que Laura nunca dejara de creer en lo que podía llegar a ser. “Llegó un momento, cuando estaba en Bogotá estudiando teatro, en el que le ponía tanto empeño, pasión y disciplina a eso que hacía, porque ese era el sueño de mi vida, que yo les digo a todas las personas que de un momento a otro, empecé a brillar. No había pasado ni un año de haberme graduado del colegio, pero la gente me decía : ‘eres guapísima, alta”, recuerda. Es por toda esta historia que Laura empezó a llevar su mensaje a distintas instituciones. Porque no quiere que los niños esperen 10 años o 20, como lo hizo ellas, para darse cuenta de que todas esas críticas, al final, no importan, porque lo importante, dice, son las personas que los quieren, que los conocen, que tienen palabras para construirlos porque son sus grandes fortalezas”.

