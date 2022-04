Así fueron los días de Anuel, el ex de Karol G, en la cárcel

Anuel AA vive actualmente un intenso romance con Yailín la más viral Foto: instagra

Anuel AA ahora es noticia permanente. Bien sea por sus canciones, sus conciertos, su romance con Yailín la más viral o por sus declaraciones contra su ex Karol G. Sin embargo, hubo una época en la cual el cantante puertorriqueño fue noticia por sus faltas, a tal punto que estuvo en la cárcel. En varias oportunidades él ha dicho que esa experiencia lo hizo madurar y nunca fue el mismo.

Enmanuel Gazmey Santiago, de 29 años, fue reseñado cuando el 3 de abril de 2016 fue arrestado, junto a otras personas cuando salían de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, Puerto Rico. Las autoridades encontraron que el artista llevaba un arma sin licencia, lo cual configura el delito de posesión ilícita de arma de fuego. Le fueron incautadas tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.

Los días en la cárcel de Anuel

Después del respectivo juicio, finalmente el 19 de junio del siguiente año llegó la condena. El Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión. Minutos antes de escuchar la pena de cárcel que le tocó cumplir, Anuel AA dijo que su peor miedo era que su hijo de tres años pensara que lo había abandonado. También dijo que estaba arrepentido y no repetiría una conducta así.

“Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música”, dijo en el tribunal asegurando que su ida no era como lo decían algunas de las letras de sus canciones y él lo demostraría.

“Estoy aquí en verdad, en verdad, por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo”, dijo el cantante antes de escuchar su sentencia, que fue corta porque el artista no tenía antecedente ni faltas anteriores.

Tras las rejas escribió varias canciones y diez meses después empezó el proceso de grabación de su disco Real hasta la muerte, lanzado el 17 de julio de 2018 con gran éxito.

Anuel solo pagó diez meses, pues fue dejado en libertad condicional por buena conducta en prisión. “No hay sufrimiento que dure una vida entera”, escribió apenas salió.