Así reaccionó de Michael J Fox cuando diagnosticado con Párkinson a sus 29 años

Este fin de semana el actor canadiense Michael J Fox se volvió viral por su reencuentro en la Convención Comics de Nueva York con Christopher Lloyd, su coestrella en la saga Volver al futuro. 37 años después del rodaje de la historia. El par de estrellas fueron ovacionados por el público y no solo dejaron al descubierto que mantienen una relación que va más allá de lo laboral y son muy amigos, sino que conservan el sentido del humor. Lo más emotivo fue ver el actual estado de Michael, quien a sus 61 años continúa luchando con un mal que no tiene cura y con el cual fue diagnosticado a los 29, cuando ya era una estrella del cine y la televisión.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox en Volver al Futuro Foto: Grosby Group

¿Qué enfermedad le dio a Michael J Fox?

En su biografía Michael J Fox reveló cómo fueron los síntomas del Párkinson. Reveló que todo comenzó una mañana en un hotel de Florida, en pleno estreno de la tercera parte Volver al futuro. Cuando despertó, notó que el dedo meñique de su mano izquierda temblaba. Ne principio creyó que se debía al guayabo o resaca, pero luego, unas semanas después consultó porque la tembladera pronto se apoderó de toda su mano. Así, a sus 29 años, fue diagnosticado con el mal, que es un trastorno neurodegenerativo para el que hasta hoy aún no hay cura. En aquel tiempo le dieron como máximo 10 años de carrera, pues por ser una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta las capacidades motoras ocasionando movimientos involuntarios en el cuerpo, con el tiempo usualmente afecta la capacidad de memorizar.

Aunque hoy el actor agradece la enfermedad y se ha mostrado positivo por años frente a ella, incluso en la Comic Com se refirió como un regalo de la vida que no cambiaría, no siempre fue así. Recién diagnosticado su comportamiento fue distinto. “Me refugié en el alcohol como una respuesta directa a la necesidad que sentía de escapar de mi situación”, dijo Fox a TV Guide en 2002. “Sin disfrutarlo y en secreto, bebía para disociar; tomar era una cuestión de aislamiento y automedicación”.

También te puede interesar: Libro sobre Anthony Bourdain revela que era adicto, inseguro e infeliz

También se aisló de sus seres queridos y quedó en una especie de depresión. “Esto es lo que mi búsqueda de toda la vida de un espacio para maniobrar había llegado: una caja de agua en una habitación de tres por cinco metros sin luz ni ventanas, aterrado de dejar mi vientre artificial, de salir a donde solo podría causar problemas, decepcionar a mi familia y a mí mismo”.

El tiempo y el constante apoyo de su esposa Tracy lo hicieron cambiar de posición frente a su enfermedad y sentirse retado. En el 2000 creó la fundación para promover la investigación de la enfermedad, The Michael J. Fox Foundation en la cual se ocupa actualmente a tiempo completo.

¿Qué películas ha hecho Michael J Fox?

Pero el Párkinson no a sido un obstáculo para que el actor casado con la actriz Tracy Polland y padre de cuatro hijos deje de retarse así mismo. Antes de ser diagnosticado había trabajado en series como Leo and me, que grabó a sus 15 años; Midnight Madness, Family y Here’s the Boomer y películas como Letters From Franky Trouble in High Timber Country. También estuvo en la serie histórica Palmerstown, U.S.A. En 1982 protagonizó la comedia Lazos familiares, que lo lanzó a la fama y gracias a su personaje ganó tres Emmy. Allí conoció a su esposa Tracy Polland, con quien se casó en 1988.

Aquí más noticias que son tendencia

¿Cuántos años tenía Michael J Fox cuando empezó en Volver al Futuro?

Sin duda la película que lo puso en la escena internacional fue Volver al futuro I. Cuando la grabó tenía solo 24 años y fue justamente en la serie Lazos familiares que el director Robert Zemeckis supo que él era el ideal para interpretar a Marty McFly. También estuvo en cintas como Light of Day y el Casualties of War.

En el 2020 después de verlo en series como Boston Legal, Scrubs o The Good Wife anunció su retiro definitivo de los escenarios, el tiempo que lanzó su último libro No Time Like Future (No hay tiempo como el futuro).