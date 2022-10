Libro de Anthony Bourdain revela adicción, inseguridades, obsesión y más del chef

Abajo y afuera del paraíso, la vida de Anthony Bourdain es el título de la biografía que el escritor Charles Leerhsen lanzará sobre el conocido chef que se suicidó en el 2018. El escrito, que en breve estará en librerías, revela aspectos desconocidos de la vida del cocinero que publicó varios libros sobre cocina, viajes y restaurantes, pero nunca ahondó en su vida como tal, que según este nuevo texto, estaba plagada de aspectos oscuros e infelices.

Anthony Bourdain se suicidó en un hotel de Francia en 2018

Para llegar al resultado final el escritor no se conformó con hablar con conocidos del chef, sino que quiso ir más allá, por ejemplo, durmió en la misma habitación de un hotel francés donde Anthony Bourdain se suicidó. Esto, para el escritor, le permitió tener una perspectiva única sobre su personaje y lo que ocurrió allí.

“Hay gente que me ha criticado, diciendo que es macabro o que soy el tipo de reportero que hurga en la basura de la gente”, dijo a The Associated Press Leerhsen, explicando que es necesario ir hasta donde haya ido el personaje sobre el cual se escribe.

Anthony Bourdain era adicto e inseguro

El libro, que saldrá al mercado en Estados Unidos esta semana, se basó en más de 80 entrevistas que Leerhsen realizó, así como la revisión del material de la computadora de Bourdain, sus diarios y sus últimos textos.

Según la investigación, Anthony, nacido en Nueva Jersey, no era un hombre para nada pleno o feliz, más bien era inseguro, dependiente e inmaduro. Antes de ser el famoso viajero de restaurantes abandonó la universidad, lavó platos en restaurantes y luego si llegó a cocinero. Cuando encontró esta profesión fue que se convirtió en un adicto a la heroína. Cundo le llegó la propuesta de trabajar en televisión, luego de publicar un artículo sobre restaurantes, ya Anthony convivía con las drogas.

Según el autor de la biografía, que a propósito ha sido rechazada por familiares de Anthony, incluso por su hermano, Christopher, con quien el cocinero no tenía relación cercana, se embarcó en la investigación del personaje porque “me daba curiosidad saber cómo el tipo que tenía el mejor trabajo en el mundo, que parecía tan chévere y era tan inteligente, de alguna manera tan sofisticado, ¿cómo podía hacer esto?”.

También puedes leer: Revelan últimos mensajes y chats de Anthony Bourdain antes de suicidarse

Anthony Burdain se había quedado solo

Volviendo a la celebridad investigada, según el escrito Bourdain era un hombre que exageraba las cosas, que le gustaba estar siempre ocupado, así eso implicara alejar a las personas que amaba, pero en realidad esto no lo hacía feliz, aunque quería aparentar que así era. En su intención por hacerlo, a juicio del escritor, la pasó muy mal. El libro también se refiere a la relación enfermiza y a distancia que Bourdain tuvo con la actriz francesa Asia Argento, a quien muchos han responsabilizado del suicidio del chef, pues ella salía con otra persona. Bourdain, quien murió a sus 61 años, consumía también viagra y procuraba tener una imagen muy viril.

Anthony también se mostraba como un rebelde, aunque en realidad estaba muy pendiente de su imagen y tenía en Google una alerta sobre su nombre para saber cuándo hablaban de él.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

El carácter de Anthony no ayudaba mucho para que sus cercanos permanecieran a su lado, de hecho, el texto menciona que poco a poco logró alejar a todos a su alrededor. La investigación además de revelar los últimos chats que tuvo con su exnovia y los reproches que le hizo, también dejó al descubierto que su última navegación en la web fue en busca de lugares de prostitución. “Se había convertido en un personaje salido de una novela sórdida y ligeramente trastornada de James Ellroy, un amante condenado y desesperado”, comentó en su escrito el autor de la polémica biografía.