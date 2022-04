Así reaccionó Lincoln Palomeque el día que volvió a ver a su papá luego de 12 años

Aunque actualmente Lincoln Palomeque triunfa como uno de los mejores actores del país, su vida, en un principio, no fue para nada fácil. Antes de llegar al mundo del espectáculo, trabajó en varios oficios que no tenían nada que ver con la televisión.

Te puede interesar: ¿Se parece a Carolina Cruz? Así sería la mujer ideal para Lincoln Palomeque

Así fue la infancia de Lincoln Palomeque, ex de Carolina Cruz

En una entrevista con el programa Suelta la sopa de Telemundo, la expareja de Carolina Cruz habló hace un tiempo sobre su infancia y los recuerdos que tiene de ella. Allí reveló que cuando apenas tenía 5 años, su padre se fue y nunca más regresó. “Los recuerdos son como olores, situaciones, momentos. Tengo recuerdos, por ejemplo, del desodorante de mi papá. Él iba por días a la casa y se volvía a ir por su trabajo y llegó un momento en el que a esa edad uno no lo logra entender, pero pues no volvió. Se perdió básicamente desde mis 5 años hasta los 17, entonces mi mamá fue papá y mamá”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con su relato, 12 años después se reencontró por casualidad con su padre, a quien le heredó su nombre. “Es una de las historias más importantes de mi vida por como sucedió todo. Yo llegué a Bogotá sin pensar en mi papá, él no existía en mi cabeza… Cuando estoy trabajando en la Asociación Democrática, de mensajero, me mandan a hacer una diligencia, y de repente se me acerca alguien por detrás y me dice, ‘¿tú eres Lincoln, cierto? yo te vi en un programa’ y yo, ‘sí, soy Lincoln’. Entonces ella me dijo, ‘lo que pasa es que tu papá te está buscando’. Cuando iba saliendo por la puerta, se paró un señor al frente y me dice ‘Lincoln, yo soy tu papá’. Eso me movió todas las fibras de mi cuerpo”, dijo en la entrevista con el mencionado medio de comunicación.

¿Cómo reaccionó Lincoln Palomeque cuando volvió a ver a su padre?

El momento, reveló el actor, fue muy especial, hubo llanto y una reconciliación genuina, pues su padre le pidió perdón por haber abandonado a la familia. “Me derrumbé, lo abracé, lloramos. Me dijo ‘mira hijo, tengo que explicarte muchas cosas, son cosas que pasan en la vida, mi vida cambió, quiero volverlos a tener cerca, saber de ustedes, ayudarlos’. Cruzamos números de teléfonos, de repente, comenzó a ayudarnos”. Lincoln Palomeque aseguró que le recibió las excusas a su padre pues en ningún momento sintió rencor por él. “Él encontró paz y yo no sé por qué desde que nos encontró se dedicó como a morirse. Se dedicó a tomar”, dijo. Además, recordó el día en el que falleció, justo cuando se disputaba un partido entre Uruguay, país natal del progenitor del actor, y Colombia. Esa fue la última vez que lo vio, acostado en una camilla de una clínica.

Te puede interesar: ¿Indirecta para Lincoln Palomeque? Carolina Cruz publica mensaje sobre la familia