Ben Affleck y otros famosos que se enamoraron de las niñeras de sus hijos

La figura de la niñera suele pasar desapercibida en el mundo del espectáculo. Las familias que tienen a celebridades como padres las emplean para que se ocupen de sus hijos y raramente aparecen en cámara. No obstante, cuando las encargadas de los hijos de famosos son despedidas se convierten en toda una fuente de información, pues salen a revelar intimidades de sus ex patronos, como fue el caso de la niñera de los hijos de Olivia Wilde y su marido Jason Sudeikis, que aseguró que la actriz y directora le fue infiel al actor con el británico Harry Styles. También hay que decir que cada vez es menos usual esto, ya que los artistas se cubren la espalda haciendo firmar a sus empleados contratos que las obligan a callar lo que ven de puertas para adentro una vez se retiren o las retiren de sus funciones, sopena de tener que pagar jugosas sumas. Cuando esto sucede las niñeras callan y así protegen su economía.

Jude Law sucumbió ante los encantos de la niñera de su hijo Foto: Agencia EFE

Pero también hay que mencionar que las niñeras a veces son noticia porque como en los cuentos o en las telenovelas se convierten en el objeto del deseo de sus patrones. Así les ha ocurrido a varias celebridades que sucumben a los encantos de las guardianas de sus hijos. Lo más grave es cuando son sorprendidos por sus mujeres, que a veces también son famosas artistas y lo que sigue es sencillo: el divorcio y a veces el escarnio público. Aquí las niñeras más famosas por haber conquistado celebridades, aunque sea por un tiempo corto.

Estos son los famosos que fueron infieles con niñeras

Ben Affleck y su primera esposa Jennifer Garner llevaban diez años de casados y tenían ya sus tres hijos cuando ella sospechó que su esposo tenía una aventura. Luego de indagar un poco se enteró de que la ´otra´ era nada menos que la institutriz de sus pequeños. La protagonista de Alias no titubeó y los echó a los dos a la calle. La historia que siguió estuvo enmarcada por intentos de reconciliación por parte de la pareja, pero ya no había nada que hacer, la confianza se rompió. Con el tiempo se convirtieron en amigos. Conclusión. Todo se rompió por una niñera a quien Affleck no volvió a ver,

La historia de Jude Law y su entonces novia, la actriz Sienna Miller, es más o menos similar. La pareja ya vivía bajo el mismo techo y tenía palabra de matrimonio cuando ella lo sorprendió siendo infiel con la niñera que cuidaba el hijo que él tuvo con Sadie Frost. En el caso de Ethan Hawke la historia se tornó romántica porque él dejó a Uma Thurman y se casó con la niñera de sus dos hijos.

El cantante Mick Jagger también hace parte de famosos seducidos por la niñera pues con una engañó a Jerry Hall.

Pero tal vez el caso más famoso es el del actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, quien fue infiel durante diez años a su esposa María Shriver con una niñera con quien además tuvo un hijo. El actor mantuvo oculto al producto de esa relación durante 21 años. María naturalmente solicitó el divorcio.

