Carmen Villalobos no logró entrar a la universidad por falta de dinero. Esto pasó

Carmen Villalobos es una de las actrices más cotizadas no solo en Colombia, sino en varios países alrededor del mundo. Aunque actualmente su carrera brille, antes de cumplir su gran sueño de ser actriz tuvo que enfrentar varias limitaciones que la hicieron ser más fuerte y le dieron todo el empuje para salir adelante.

En una entrevista con People en Español, la barranquillera, quien será la presentadora del reality de cocina Top Chef VIP, reveló que sus deseos de ir a la universidad se vieron truncados por la escasez económica de su familia. “En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise entrar a una universidad y no pude. En su momento, mi papá dijo ‘¡no hay plata!’; o sea, no hay plata, ‘mira a ver qué haces’, y uno es como “¡ay, yo qué hago, Dios mío!’”, reveló la actriz, quien hace unas semanas confirmó su separación con el también actor Sebastián Caicedo, después de 13 años de relación.

Afortunadamente, a medida que fue creciendo, Carmen Villalobos supo sacarle provecho a los problemas, se dio cuenta de su inclinación por las artes y que tenía un gran talento para actuar.

Carmen pudo cumplir su sueño con mucho esfuerzo, y en 1999 debutó por primera vez en la televisión en el programa infantil, Club 10. Más adelante, cuando tenía 13 años, tuvo su primer acercamiento en la actuación en la telenovela Amor a la plancha, emitida en el 2003. Allí interpretó a Ernestina Pulido.

La protagonista de Hasta que la plata nos separe y exesposa de Sebastián Caicedo, reveló varios detalles de su vida. Foto: Instagram - Instagram

No obstante, fue en el 2008 cuando logró su primer protagónico, lejos de imaginarse que ese papel la llevaría a la fama y el éxito. Se trata del personaje Catalina Santana, en la reconocida serie Sin senos sí hay paraíso. También hizo parte de Mi corazón insiste, Dora la celadora, El señor de los cielos, Made in Cartagena, El final del paraíso, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

Gracias a los importantes personajes que ha podido realizar, se convirtió en una de las actrices más admiradas. Actualmente goza de gran popularidad, acompañada de una muy buena estabilidad económica.

¿En qué gasta el dinero Carmen Villalobos?

La actriz reveló que todo lo que tiene lo ha conseguido con mucho esfuerzo, entendiendo la importancia que tiene su familia en todo su proceso de crecimiento, no solo como persona, sino como hija. Por esa razón, Carmen Villalobos prefiere invertir en ellos, que en cosas pasajeras. “Más que comprarte la cartera, comprarte el zapato de marca, de hecho, no gasto mucho, creo que casi nada en eso, yo más que todo gasto en que mi familia sea feliz…El poder lo ejerzo, a lo mejor, a través de mi trabajo y el de la plata es el ayudar a familias a que puedan estudiar, para mí eso es súper gratificante. Pero sí, en general, valoro cada peso que me gano y que sigo ganando hasta el día de hoy”.

