“Casi me matan”: Lucumí, de ‘Sábados Felices’ cuando fue secuestrado en el Cauca

Su verdadero nombre es Hugo Neimer González. Su nombre artístico es Lucumí y es reconocido por su divertido personaje en Sábados Felices. Actualmente, es uno de los mejores humoristas del programa y todos los sábados en la noche le saca una sonrisa a los televidentes con sus ocurrencias.

Antes de saltar a la fama, enfrentó algunos momentos difíciles, que, afortunadamente, terminaron dándole la fortaleza para salir adelante y vencer todos los obstáculos.

¿Por qué Lucumí fue secuestrado por la guerrilla?

Este fin de semana, Lucumí fue el protagonista de una de las historias de la presentadora Diva Jessurum en Se dice de mí. Allí, el humorista habló sobre la vez en que estuvo a punto de perder la vida al ser secuestrado por la guerrilla en su pueblo natal, Suárez, Cauca. “Yo me gradué de noveno curso y después de la fiesta de ceremonia unos tipos me llevaron como a las 3:00 a.m. me subieron en una camioneta y me llevaron al otro lado del río Cauca, me iban empujando y diciéndome groserías”, aseguró.

De acuerdo con su relato, fue confundido con otra persona, específicamente con el hijo de un hombre que estaban buscando insistentemente. Una vez fue raptado, los secuestradores, que querían acabar con su vida, lo llevaron a un campamento. Sin embargo, como un milagro, una persona se dio cuenta de la situación y lograron sacarlo del lugar. “Decían que cuando amanezca, lo matamos. Yo no sé, yo tengo un ángel. Apareció una de las guerrilleras y me dijo: ‘Usted no es, lo han confundido, lo voy a ayudar, pero se tiene que ir porque ya estuvo acá y pueden decir que puede sapear, donde lo pillen, lo buscan y lo matan’”, afirmó.

Betsabé Italia, madre de Lucumí, también reveló que, en algún momento, llegaron a pensar lo peor. “La muchacha cogió, lo montó en la canoa y le dijo, ´no se vaya a mover, porque donde se mueva, entonces nos ahogamos los dos´. La muchacha cantaleteaba y él también”. Entretanto, su hermano, Harinson González, aseguró: “Yo ya estaba en el Ejército. Lo primero que me vino a la mente fue que lo habían matado, porque el que se iba con ellos era muy difícil de que volviera”.

Una vez lo liberaron, se quitó el uniforme que le habían puesto. La persona, que lo llevó a la otra parte del río, le pidió que regresara a su pueblo. Después de eso, Lucumí decidió mudarse y comenzar una nueva vida. “En Tuluá estaban mis hermanos mayores, eso fue un primero de diciembre lo del secuestro, y yo el 31 de diciembre viene aquí a la vereda y fue ahí donde decidí quedarme”, afirmó.

En medio de la difícil situación que enfrentó, decidió presentarse Sábados Felices, el programa que cambió su vida para siempre y le dio reconocimiento a nivel nacional.