VIDEO: Diva Jessurum reveló que tuvo cáncer de seno: “estaba muy avanzado”

Una de las presentadoras más queridas por los colombianos es Diva Jessurum, quien hace unos años hizo parte de Show Caracol y de La Red, el programa de entretenimiento de los fines de semana del canal Caracol.

Actualmente, la barranquillera es directora y presentadora de Expediente final , programa en que se relata cómo fueron las últimas horas varias estrellas que partieron y Se dice de mí, donde los famosos hablan de sus vidas, sus momentos difíciles y sus triunfos. Este fin de semana, sorprendió a sus fanáticos al revelar que, hace un tiempo, padeció de cáncer de seno. Lo hizo por medio de un video donde dejó en evidencia el cambio físico que tuvo.

¿Qué hizo Diva Jessurum cuando se enteró que padecía cáncer?

Por medio de un extenso mensaje, la presentadora hizo su reveladora confesión en una publicación que tiene más de 29 mil likes. “Con gran felicidad puedo decir que el Cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento le pueda servir”, fueron las palabras con las que abrió su conmovedor relato.

El post lo acompañó con unas imágenes donde mostraba las diferentes etapas por las que pasó durante su enfermad. De fondo, puso la canción Sale el sol de Shakira. “Cuando supe que tenía cáncer mil preguntas llegaron a mi corazón. ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿No he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto? Lo primero que hice fue cerrar mis oídos ante los “ruidos” de las personas que han satanizado esta enfermedad. Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas”.

¿Cómo venció el cáncer Diva Jessurum?

De acuerdo con lo que relató la ‘única Diva de Colombia’, aprendió a aceptar la enfermedad y así logró llevar de la mejor manera el proceso. En medio de lo difícil que resultó, tuvo un gran aprendizaje. “Aprendí que el cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo. Lo que no se acepta no se combate, para erradicarlo hay que conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes que tienes, lo combates de la mano de Dios. Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no. Sé que todo sucede para bien de los que aman a Dios, esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso”.

Dios obró en su vida un milagro, pues el cáncer estaba muy avanzado, pero, gracias a su fe, logró superarlo. “Mi cáncer estaba muy avanzado. Pero yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Me di cuenta de que es una de tantas enfermedades. Somos nosotros los que le damos poder. Por ahora solo les digo que Dios fue y es mi compañía, mi maestro en cada etapa. El hizo su intervención en mi vida y yo dejé que Él hiciera lo que quisiera. Fueron muy pocas las personas que estuvieron en este proceso, los de mi corazón que nunca me fallan”, reveló.

¿Cuál es la edad de Diva Jessurum?

La presentadora del canal Caracol, nació en Barranquilla, el 17 de junio de 1975, es decir que, actualmente, tiene 47 años.