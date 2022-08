“Habría sido mortal”: Maleja Restrepo relató el momento más difícil que ha vivido

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Llevan juntos más de 12 años y cada día lucen más enamorados. Fruto de su amor nacieron Guadalupe y Macarena.

A través de sus redes sociales han demostrado ser muy unidos y han resaltado la importancia de ser más que esposos, muy buenos amigos. Hace un tiempo, lanzaron su libro Parceros, donde relataron varios episodios de sus vidas.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía enfrentaron la muerte de un bebé

Hace unos años, el finalista de MasterChef Celebrity y la presentadora caleña enfrentaron un duro momento como pareja, causado por la pérdida de un bebé. En el libro, la pareja relató que, un día, regresaron de viaje junto a su hija Guadalupe, quien para ese entonces tenía 5 años. De repente, Maleja comenzó a sentir un fuerte dolor en su estómago. “Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio y, a lo mejor, mi plato estaba tan condimentado que me había hecho daño. Los dolores siguieron y ya no parecía normal. Apenas llegamos a Colombia, llamé a mi ginecóloga, quien consideró que era mejor que me fuera para urgencias. ‘Sebas’ se había ido para Cali a hacer un ‘show’, por lo que tenía que llevarme a ‘Lupe’ conmigo para la clínica. Recogí algunos de sus juguetes para entretenerla y le prometí que iríamos al parque después de que me atendieran”, dijo la también actriz.

Cuando llegó al centro médico tuvo que quedarse internada inmediatamente pues la situación era más complicada de lo que creía. “Me hospitalizaron de una vez y me programaron cirugía tan pronto pudieron”. La razón de la intervención era porque acababa de perder un bebé y ella no lo sabía. El embarazo fue ectópico, quiere decir que el embrión estaba fuera del útero. Debido a eso, tuvieron que quitarle una trompa de falopio. “Los médicos no entendían cómo había soportado ese dolor tanto tiempo, pero gracias a Dios y a su ayuda todo salió a la perfección. Me hicieron una laparoscopia y se dieron cuenta que había perdido muchísima sangre. Un segundo más habría sido mortal. Tomé la decisión a tiempo: otra habría sido la historia si ese día no hubiera decidido ir a urgencias. Claro, duele perder un órgano, un bebé y una trompa. Así nunca hubiera sabido que estaba embarazada, no fue nada fácil para mí despedirme de una breve ilusión”.

La pareja tenía mucha ilusión de tener otro hijo. Afortunadamente, más adelante ocurrió un milagro, así lo definieron los generadores de contenido. Quedaron embarazados de Macarena, su hija menor, quien actualmente tiene cinco años.