Con gritos y objetos, serían las peleas de Kate y William, los príncipes de Gales

La realeza británica siempre es noticia, de eso no hay duda. Ahora que se avecina la coronación de Carlos III y este evento supone la organización de una ceremonia a la cual se le cuidan todos los detalles, la información sobre el protocolo, los asistentes e incluso la moda que veremos en dicha coronación ha pasado a un segundo plano ¿La razón? La supuesta crisis matrimonial de Kate y William, los príncipes de Gales y Cornualles, quienes cumplirán 12 años de casados el próximo 29 de abril.

La pareja conformada pro William y Kate, con tres hijos, enfrentaría la crisis más fuerte de su matrimonio de 12 años Foto: Getty Images

Sin embargo, no se habla de una crisis cualquiera, sino de una que pondría final a la pareja real, que ha sido vista como intachable y modelo, no solo en Gran Bretaña, sino en el resto del mundo. De hecho, la imagen de Kate es tan favorable, que muchos la asocian y denominan la heredera de Lady Di.

Los rumores comenzaron hace ya un tiempo, cuando surgieron imágenes de una fiesta celebrada en 2019 donde aparentemente se ve a William besando a una de las mejores amigas de Kate, que obviamente ya no lo es tanto. Se trataría de la marquesa Rose Hanbury. Esa supuesta infidelidad ha salido a relucir nuevamente, pues se especula que William tendría una relación clandestina con ella desde esa época. Hay que decir también que las imágenes no son del todo claras.

Así son las peleas de Kate y William

Naturalmente todo se ha quedado en el terreno de rumores y chismes y la casa Real no ha emitido ninguna declaración oficial. A la ausencia de la pareja de eventos sociales esta semana, por ejemplo William viajó a Polonia solo, se ha sumado que Kate ya no está en Londres. Se dice que se marchó a vacaciones, pero los más pesimistas aseguran que es el primer paso antes de dar a conocer oficialmente la noticia, en mayo próximo.

Como sea, en medio de este ambiente, se han dado a conocer más detalles de lo que sería la vida matrimonial del hijo mayor de Diana y futuro Rey de Inglaterra y la princesa de Gales. El primero en hablar sobre el asunto fue el escritor Tom Quinn en su libro Gilded Youth: An Intimate Histroy of Growing Up in The Royal Family. Quinn fue miembro del personal del palacio de Buckingham y vivió de cerca la relación de los príncipes de Gales. Mencionó en Fox News: “No todo es dulzura. Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también, pero no siempre es cierto”.

También puedes leer: Kate abandonó el palacio. Continúan rumores de divorcio entre príncipes de Gales

El extrabajador del palacio y ahora autor dijo que las peleas pueden llegar a extremos: “Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tiene más que suficientes sentimientos emocionales”.

También dejó al descubierto que cuando el asunto se pone más delicado incluso se lanzan objetos. Las declaraciones de Tom no son distintas a lo consignado en el libro de Harry donde reveló en un aparte: “Kate es más sensata”.