“Decidí retirarlas porque me dio la gana”: Mary Méndez sobre sus prótesis

La explantación de prótesis mamarias es una realidad y varias famosas han revelado que han optado por esta vía, ya que no desean tener elementos ajenos a su cuerpo dentro de él o porque han sentido algunos de los síntomas del síndrome de Asia y quieren buscar cuidar su salud ante todo. La gestora de una iniciativa al respecto ha sido la actriz Angelly Moncayo, residenciada en Estados Unidos, que incluso ha abierto una fundación sobre el tema y ha recalcado la importancia de relacionar las prótesis mamarias con los síntomas del síndrome de Asia.

La presentadora de La Red habló sin tapujos sobre su caso, pero no pretende convertir el tema en uno de sus redes. Foto: Instagram - Instagram

Famosas como Natalia Durán, Mónica Fonseca, Claudia Bahamón y Carolina Sabino, entre otras, han optado por hacerse quitar las prótesis y han revelado sentirse mejor consigo mismas o en cuanto a su salud.

Mary Méndez reveló por qué se quitó las prótesis

También hay que mencionar que la presentadora de Día a Día Carolina Cruz se vio envuelta en una polémica hace unos días por el tema por opinar al respecto y sugerir que se trataba de una moda. La vallecaucana recibió fuertes críticas.

Ahora ha sido la presentadora de La Red, Mary Méndez, que habló sobre su caso y advirtió que no tiene ningún interés en que su caso en particular sea tema de debate en redes sociales. Mary habló fuerte y directo.

“Me preguntan si tengo fotos del día de mi explantación: No, no sentí ningún tipo de necesidad de documentar el procedimiento, ni fotos en una camilla, ni fotos de los drenajes, ni de la canalización de mi vena, ni del proceso, ni nadaaaaa…”

La conductora de La Red tiene claro que este tipo de temas no son los que ventila en redes. “Mucho menos convertirlo en un reality de redes sociales, “A son ¿de qué?”.

Mary estuvo cuatro años con un tipo de prótesis y luego las disminuyó. “A los 18 años me puse 220 centímetros cúbicos y a los 22 años las cambié por unas un poco más pequeñas, de 180. Así estuve hasta el año 2018, cuando decidí retirarlas porque me dio la gana. Yo no sufrí del síndrome de Asia ni de dolores de cabeza ni nada, solo me levanté un día y dije que no quería tener más prótesis”, detalló y luego adicionó que no hubo un momento profundo o personal especial para que tomara la decisión. “No fue un encuentro conmigo misma ni tampoco me pregunté ‘¿cómo le hice esto a mi cuerpo?’. Todos tenemos cuerpos diferentes y maneras de reaccionar muy variadas. Lo único que puedo decirte es que no lo hagas por moda, asesórate bien”.

