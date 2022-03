Conoce la verdadera profesión de César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’

El jurado de Yo me llamo, César Escola, nació en Buenos Aires, Argentina, y desde muy pequeño se sintió atraído por la música. A los 5 años inició sus estudios de piano. Más adelante, estando en el colegio, estuvo en recitales, bailes y conciertos y, desde entonces, su vida comenzó a girar en torno a la música.

A los 26 años, llegó a Colombia para desempeñarse como asistente de dirección musical de un show que era presentado en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Luego, el argentino decidió radicarse definitivamente en nuestro país, donde ha realizado varias comedias musicales. A lo largo de su carrera, el coach de Yo me llamo se ha desenvuelto en diferentes facetas. Por ejemplo, su primera aparición como presentador la realizó en el espectáculo llamado Oh, qué será. También hizo parte de Hola Escola, Día a Día y Do-Re- Millones. Como jurado, además de Yo me llamo, también conformó el equipo de A otro nivel y La Voz Kids.

Profesión de César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’

Aunque el argentino, también nacionalizado colombiano, ha trabajado como músico, presentador y director musical, su verdadera profesión es compositor, carrera que le ha permitido obtener varios reconocimientos como el Concurso Nacional de Cinematografía Focine de Colombia en la categoría Mejor Música Original para la película La hiedra. Según ha revelado en varias oportunidades, su pasión por la música se dio gracias a su madre, quien desde que estaba muy pequeño lo llevaba a disfrutar de diferentes shows musicales en Buenos Aires.

¿Cuántos años tiene César Escola?

César Enrique Escola Becerra nació el 20 de junio de 1961 en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, el jurado de Yo me llamo tiene 60 años, la mayoría de ellos los ha dedicado a la música.

