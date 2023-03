“Crecí en una casa llena de odio” reveló Jamie Lee Curtis ganadora del Óscar

Tony Curtis fue uno de los actores más admirados de Hollywood. El histrión que falleció hace 13 años fue también el centro de atención por las familias que conformó. No obstante, en el 2010, un poco después de su muerte su hija, la también actriz Jamie Lee Curtis, que resultó ganadora como Mejor actriz de reparto en la entrega de los Premios Óscar 2023, por su rol en Todo en todas partes a toda hora, reveló que su hogar nunca fue ejemplo de nada.

Jamie Lee Curtis se alzó con el Óscar a Mejor actriz de reparto Foto: Getty Images

“Creo que mis padres se odiaron toda su vida”, dijo la actriz en diálogo con el programa The View, de la cadena ABC.

Jamie Lee Curtis fue fruto del primer matrimonio de Tony con la también actriz de Psicosis, Janet Leight. Tony, quien fue un galán del cine, se casó en seis oportunidades. La actriz dijo que en realidad él “nunca estuvo interesado en ser padre” y cuando estuvo con su madre bajo el mismo techo no tuvo una buena experiencia. “Crecí en una casa llena de odio”, fue una de las duras frases que emitió en aquella entrevista Jamie. En otro aparte de dicha charla indicó que “hizo lo que se suponía que debía hacer desde el punto de vista económico, peor nunca fue un padre involucrado con sus hijos”, reveló la ganadora del máximo trofeo del cine.

A pesar de las duras revelaciones de la Oscarizada actriz, también es cierto que Tony tuvo una relación estrecha con Jamie, misma que la actriz corroboró al decir. “Hubo un tiempo en el que fui la única hija que hablaba con él”. Según la hermanastra de Jamie, Allegra, en realidad Tony y su hija competían por lograr notoriedad. Allegra también habló de cómo era Tony en su rol de padre, después de que él falleció y dijo: “Yo nunca me he considerado una víctima de mi infancia; mi padre podía entretener a una multitud, pero no era capaz de hablar de sus sentimientos en privado”.

Jamie Lee Curtis y su padre, actores y dependientes

Además de su pasión por la actuación, Jamie y su padre tuvieron en común algunas adicciones, aunque hoy la actriz se mantiene en equilibrio, tuvo sus luchas. Ella confesó haber sido dependiente de Vicodin, el famoso analgésico. “Sabía que mi padre y yo teníamos un problema y llegamos a compartir algunas sustancias. Una vez llegué a consumir con él. Fue la única vez que lo hice, pero lo hice junto a él”.

La carrera de Jamie que comenzó a afianzarse en la década de los 80 con la película Un pez llamado Wanda, por la cual estuvo nominada al Globo y ganó un Bafta, en el 1995 alcanzó una plenitud al protagonizar Mentiras verdaderas, la película más costosa en su momento.

Jamie Lee Curtis de su padre: “No fue un buen padre”.

Y mientras Jamie ascendía en su carrera, el ocaso de su padre era inminente. El 29 de septiembre de 2010 falleció Tony, a sus 85 años. “No fue un buen padre”, dijo luego Jamie a la cadena ABC. “No fue un padre involucrado y, por tanto, lo miro desde la misma perspectiva que el resto, como una fan más”, añadió.

No obstante, la experiencia de la vida junto a Tony la inspiró a querer mejorar y no repetir su historia. De ahí que se ha preocupado por mantener estable su relación con su esposo Christopher Guest, con quien se casó en 1984. La pareja está radicada en Santa Mónica, California y tiene dos hijos: Annie y Thomas Haden. Justamente Guest estuvo con ella en la premiación de los Óscar y ella le dedicó palabras de agradecimiento.

“Estoy rompiendo el ciclo que ha conseguido destruir la vida de generaciones y generaciones en mi familia”, dijo Jamie, de 64 años, a la revista People sobre su decisión de no repetir errores heredados. Su determinación por mantenerse alejada de las adicciones también son una prioridad en la vida de Curtis. “Mantenerme sobria sigue siendo, quizá, mi mayor logro en la vida. Más, incluso, que la relación con mi marido, con mis hijos o cualquiera de los éxitos profesionales que haya tenido”.