Dani, del ‘Desafío The Box’: engañó, fue engañada y más detalles de su vida

El Desafío The Box está a punto de llegar a su final. Quedan muy pocos participantes que siguen dejando todo en los boxes de la Ciudad de las Cajas. Durante los últimos días, son varios los deportistas que han tenido que decirle adiós a la competencia.

Una de ellas, es Daniela Camargo, conocida cariñosamente como ‘Dani’, una boyacense que se destacó, además de sus habilidades físicas, por su sencillez, amabilidad y autenticidad.

‘Dani’ y su increíble transformación física

En su cuenta de Instagram, donde tiene 150 mil seguidores, la boyacense que pasó por los equipos de Beta y Alpha en el Desafío The Box, evidencia el drástico cambio físico que ha tenido a lo largo de los años.

En las primeras fotos que tiene publicadas, tenía más o menos 18 años. En ese entonces, Dani todavía no había adquirido su compromiso con el deporte como ahora.

Fue precisamente el amor al ejercicio el que le hizo obtener una increíble transformación. Ahora luce un cuerpo más esbelto, con una gran musculatura. Sus más recientes imágenes y su paso por el reality del canal Caracol, son muestras de ello.

Dani del ‘Desafío The Box’ engañó y fue engañada

Dani fue una de las participantes más comentadas dentro de la Ciudad de las Cajas. En una entrevista con Caracol Tv, la joven reveló varios detalles desconocidos de su vida, entre ellos, que vivió el engaño de uno de sus exnovios. “Ser engañada es terrible. Yo lo he hecho. He experimentado las dos sensaciones, engañar y ser engañada y no, es terrible”.

La joven aprovechó para contar una historia de infidelidad que vivió con un exnovio. “Yo estaba muy pequeña, entonces como que no asimilaba bien la situación del amor, de estar en una relación, entonces emocionalmente era muy inestable y cualquier tontería para mí era sumamente duro. Obviamente ahorita uno ya maneja las cosas pero en su momento recuerdo que mi exnovio tenía la libertad de salir mientras que yo no, entonces para mí los planes eran súper sanos, en cambio él sí iba a bares, a fiestas y pues siempre se prestaba para ese tipo de cosas”.

¿Cuál fue la mayor travesura de Dani en su infancia?

La exparticipante del Desafío The Box, una de las más recientes eliminadas, reveló que de vez en cuando, le solía hacer maldades a su hermano mayor. “La persona que yo más amo en el mundo es a mi hermano mayor que me lleva dos años, y nosotros nos queríamos demasiado, pero peleábamos todo el tiempo. Cada vez que discutíamos yo tomaba su cepillo de dientes y lo llenaba de jabón y se lo dejaba ahí. Después resultaba peleando”.

Desde muy pequeña, la deportista tuvo que trabajar para ayudarse con sus gastos. Sin embargo, describió uno de sus empleos como el más difícil. “Lo malo de los trabajos informales es el tema legal, que muchas veces uno trabaja más horas de lo que debía ser, pero adquiría experiencia y lo hacía por gusto, pero la peor experiencia fue trabajando en un almacén de ropa en un diciembre…es terrible porque la demanda es muy alta y debíamos organizar la tienda hasta las 11 de la noche”.

