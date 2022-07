‘Desafío The Box’: ¿De dónde es Criollo y cuántos años tiene?

Su nombre completo es Neider Alexis Criollo Pacheco, pero es conocido únicamente como Criollo. Durante su paso por el Desafío The Box, se ha robado el corazón de muchas televidentes por su atlético cuerpo.

Su pasión por el deporte comenzó en su adolescencia, cuando tenía 17 años. La transformación física que ha vivido ha sido muy evidente, y sus fotos son prueba de ello.

En su carrera como modelo, Criollo participó en Mister Risaralda 2016, certamen del que se coronó como ganador. Gracias a ello, su carrera tuvo un ascenso en el Eje Cafetero y sus alrededores. Reconocidas marcas comenzaron a llamarlo para que fuera su imagen.

¿De dónde es y cuántos años tiene Criollo?

El joven atleta tiene 23 años y es oriundo de Pereira. Sus habilidades y destrezas en los box de la Ciudad de las Cajas, lo han catalogado como uno de lo superhumanos más fuertes de la competencia.

El deportista se ha caracterizado por ser un hombre trabajador, disciplinado, competitivo y con muchos sueños por delante. Estar en el Desafío The Box estuvo dentro de sus planes durante mucho tiempo, y después de trabajar duro por eso, lo consiguió. Dentro de la competencia es uno de los más fuertes.

Criollo sufre de claustrofobia

En una de las emisiones del Desafío The Box, Neider Criollo confesó que sufre de claustrofobia, por lo que las pruebas a ciegas en el reality han sido muy complicadas para él. “En mi caso es demasiado duro porque soy claustrofóbico, me da un poco de miedo el encierro, la oscuridad, entonces se me dificulta, pero ahí hago lo que puedo”.

Sobre cómo ha enfrentado ese miedo en cada una de las pruebas, el deportista dijo: “Me mentalizo mucho de que estoy en un lugar seguro, que no me va a pasar nada, de que por muy duro que me de pues es un juego y así con esa mentalidad salgo”.